Juliette faz chamada com Juju Teofilo, cearense que viralizou por sentir falta de cuscuz nos EUA

A campeã do BBB 21 Juliette Freire fez uma chamada de vídeo com Juju Teofilo, a pequena cearense de Fortaleza que viralizou nas redes sociais por sentir falta de cuscuz em café da manhã nos Estados Unidos. O momento foi compartilhado no Instagram da menina na noite desta quinta-feira (27).

"Você gosta de um cuscuzinho?", pergunta Juliette, enquanto Maria Júlia responde: "Gosto". "Aff, pois eu amo, a gente vai comer um cuscuzinho com ovo", brinca a paraibana.

VEJA VÍDEO:

No vídeo, Juliette afirma que é fã de Juju. A dupla teve uma conversa bem humorada, gravada pela mãe da criança, Monique Teofilo.

Viral do cuscuz

Em 2018, à época com 2 anos, viralizou na internet após sua família divulgar um vídeo de Juju reclamando que não havia cuscuz no café da manhã da Disney. Durante a viagem a Orlando, Estados Unidos, a pequena também disse sentir falta de arroz, feijão e farofa.

Atualmente, Juju Teofilo tem 2,2 milhões de seguidores no Instagram. O perfil, administrado pela família, dá "dicas de moda kids e muita diversão". A pequena também tem um canal no YouTube