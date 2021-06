Juliette já possui novo pretendente amoroso, diz colunista; saiba quem é

Juliette Freire, a vencedora do BBB 21, já está com possível pretendente amoroso, segundo publicação do colunista Léo Dias, feita no último domingo (13). As informações apontam que a advogada estaria conhecendo melhor o empresário paulista Luiz Restiffe, de 30 anos.

De acordo com o material divulgado pelo jornalista, pelo menos cinco motivos apontam para possibilidade de que a paraibana e o empresário estão no início de um romance. Restiffe, inclusive, já namorou Anitta em 2015, e as relações entre a ex-BBB e a cantora estão cada vez mais próximas.

Além disso, Juliette e Luiz teriam começado a se seguir no Instagram recentemente, algo percebido pelos fãs da advogada nas redes sociais. Apesar disso, os dois ainda não interagiram publicamente.

Trabalho próximo

Enquanto isso, outros dois indícios de um provável envolvimento apontam para o trabalho de Juliette atualmente. Luiz Restiffe é amigo próximo de um dos assessores da paraibana, também sendo outro contato que poderia ter feito o papel de "cupido" no relacionamento.

O paulista trabalha até mesmo na produção de lives para a Internet e estará incluso na produção de Juliette para as redes sociais. Ainda de acordo com Léo Dias, esse fator poderia ser indício de uma proximidade por conta dos compromissos.

Até o momento, no entanto, Juliette não se pronunciou sobre qualquer tipo de relacionamento amoroso.