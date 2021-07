Juliette será apresentadora do programa 'TVZ', no Multishow, em setembro

A campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21 Juliette Freire apresentará o programa "TVZ", do canal Multishow, em setembro. A intitulada "#TVZTemporadaDaJuliette" começa no dia 13 de setembro e tem duração de um mês, com edições ao vivo duas vezes por semana.

Juliette vai substituir Ferrugem, que termina seu rodízio no programa de clipes musicais em setembro. Desde 2020 o "TVZ" tem novo formado, com apresentadores novos a cada temporada.

"É com o coração cheio de amor que eu vou comandar uma temporada top do TVZ. Vamos cantar, dançar, receber convidados especiais e nos divertir muito juntos. Tô chegando, viuuu", comemorou a paraibana em publicação no Instagram nesta quinta-feira (8).

VEJA O ANÚNCIO: