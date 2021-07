Juliette deixa de seguir Alê Oliveira após revelação de suposto affair; Anitta também deu unfollow

A vencedora do BBB 21, Juliette Freira, deixou de seguir o influenciador e dançarino paraibano Alê Oliveira após ele ter exposto momentos íntimos com a ex-BBB. Depois do assunto viralizar na internet e o influenciador receber inúmeras críticas, ele publicou uma série de videos no instagram pedindo desculpas pelo o ocorrido.

Juliette deixou de seguir o dançarino no último sábado (03), e não foi a única. A cantora Anitta, partiu em defesa da amiga e também teria dado unfollow no influenciador.

A polêmica teve início após Alê Oliveira revelar, durante a gravação de um podcast, que já ficou com Juliette antes do confinamento e expor momentos íntimos que teriam ocorrido entre eles. "Ficamos na house (casa) dela, naquela live de cantores, acabou que a gente foi tomar vinho...", falou também completando que foram para o motel no carro da advogada.

Ainda durante a gravação, Alê Oliveira ficou constrangido com as perguntas feitas por um amigo que também participava da entrevista. Em clima de descontração, um deles chegou a dizer que Juliette teria feito 'beijo grego' no rapaz.

Sem negar, Alê continuou a entrevista e chegou até mesmo a afirmar que ficaria com a vencedora do reality show novamente. Entretanto, nesta sexta-feira (2), por meio das redes sociais, ele negou a história.