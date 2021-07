Juliette é seguida por Demi Lovato no Instagram e comemora: 'tô passando mal'

A ex-BBB Juliette Freire, campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21, acordou com um perfil inesperado na lista de seguidores no Instagram: Demi Lovato. A novidade foi anunciada pelos Stories da advogada e maquiadora paraibana, que disse já ter sido respondida.

"Minha gente... hoje acordei com muitas notícias maravilhosas. Primeira: Demi Lovato me seguiu, já mandei direct e ela me respondeu", comentou Juliette. A seguida ilustre na rede social também rendeu comentários da ex-BBB no Twitter.

"Demi Lovato me seguiu no Instagram e eu to passando mal. Eu preciso aprender inglês, jesus. Como eu vou falar com esse povo?", brincou. A maquiadora aproveitou a deixa para se corrigir após ter se referido a Demi no feminino — artista divulgou se identificar com o gênero não binário.

Participação no Multishow

Além da novidade, a advogada comunicou ao público que participará de premiação do canal Multishow, na qual apresentará uma categoria ao lado da cantora Iza, da humorista Tatá Werneck e da apresentadora Xuxa Meneghel.

Essa não será a única vez em que a paraibana dará as caras no canal: ela apresentará o programa TVZ em setembro. A atração, nomeada "#TVZTemporadaDaJuliette", começará no dia 13 de setembro e terá um mês de duração, com edições ao vivo duas vezes por semana.

"É com o coração cheio de amor que eu vou comandar uma temporada top do TVZ. Vamos cantar, dançar, receber convidados especiais e nos divertir muito juntos. Tô chegando, viu", comemorou ela na época do anúncio.

Embaixadora do Globoplay

Juliette anunciou, no mês passado, participação em novo documentário produzido pela Globoplay, o qual mostrará a trajetória da própria celebridade, contratada pela Globo.

Agora embaixadora do Globoplay, a maquiadora também trabalha divulgando a plataforma de streaming nas redes sociais.