Documentário sobre Juliette estreia no Globoplay nesta terça (29)

Os fãs da ex-BBB Juliette Freire vão poder sentir o que passou pela vida da sister após o término do reality por meio do Globoplay. Nesta terça-feira (29), estreia o documentário "Você Nunca Esteve Sozinha" sobre a vida da paraibana na plataforma de streaming. A produção conta com seis episódios e mostra todos os passos da advogada desde que ela saiu vitoriosa do programa.

"O público vai conhecer a minha vida, de onde eu vim, porque eu sou assim e o que eu quero fazer. (...) Eu caio, eu tropeço, mas eu acho que, mais do que isso, as pessoas se identificaram com alguma vulnerabilidade minha ou qualidade", disse Juliette ao Fantástico em entrevista exibida no domingo (27).



Legenda: Cena de Juliette em reencontro com a mãe é uma das mais emocionantes da produção Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista, ela contou que, desde que deixou o confinamento, não passou nenhum momento sozinha e que ainda não gastou nem um real do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Diretora da produção, Patrícia Cupello também esteve a frente do documentário "A vida depois do tombo", sobre Karol Conká, para a plataforma de streaming da Globo.

Trailer

O trailer da produção apresenta cenas do reencontro de Juliette com a mãe, o encontro no palco do São João com Gilberto Gil e a relação com os fãs. Confira: