Quem venceu o Power Couple 2022? Brenda e Matheus são campeões com 53,88% dos votos

Brenda Paixão e Matheus Sampaio foram os vencedores do Power Couple Brasil 6 com 53,88% dos votos. O casal ainda faturou R$ 330 mil, valor acumulado durante toda a participação no reality.

O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (14) pela apresentadora do reality, Adriane Galisteu, em um discurso marcado pela emoção.

Karol e Mussunzinho conquistaram a segunda posição, com 26,89% dos votos, e levaram para casa um carro 0 km. Já Adryana e Albert ficaram no terceiro lugar, com 19,23%, faturando R$ 50 mil.

Todos os competidores eliminados estiveram presentes acompanhando a final. A temporada foi intensa, marcada por tretas e muita disputa nas provas.

Para a apresentadora, foi uma temporada marcante e inesquecível. "Sem dúvidas, foi a edição mais tensa, acho que de toda a história do Power Couple. Eu acompanho desde o início e nunca vi nada parecido, acredito que realmente os participantes entraram à flor da pele... Então, acho que essa é uma edição fora da curva, mas daquelas para ficar para sempre marcada na história, de fato", disse Galisteu.

ENQUETE APONTOU BRENDA E MATHEUS COMO CAMPEÕES

O resultado da enquete Power Couple do Diário do Nordeste já havia apontado Brenda e Matheus como os campeões do programa, com 48.43% dos votos dos leitores. Enquanto Adryana e Albert concentravam 23.83% dos votos, e Karol e Mussunzinho apareceram com 27.75%.