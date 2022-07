Enquete Power Couple: resultado parcial aponta Brenda e Matheus como vencedores

O resultado parcial da enquete Power Couple Brasil 6 do Diário do Nordeste aponta Brenda e Matheus como os vencedores da edição na quinta-feira (17). O casal apareceu como o mais votado pelo público, com 48.43% dos votos, sendo o favorito entre os leitores.

Brenda e Matheus disputam a preferência do público com Adryana e Albert, que apareceram na enquete com 23.83% dos votos, e Karol e Mussunzinho, com 27.75%. Lembrando que esse resultado é parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Foto: Reprodução

Sob o comando de Adriane Galisteu, a transmissão da final acontece nesta quinta-feira (14), às 22h45, na Record TV.

Formação da final

Brenda e Matheus e Karol e Mussunzinho escaparam da eliminação na décima DR do programa, e se juntaram à Adryana e Albert na final.

COMO ASSISTIR POWER COUPLE BRASIL?

OPower Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn