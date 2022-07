Enquete Power Couple: Adryana e Albert, Brenda e Matheus ou Eliza e Hadballa? Vote

A nona DR do Power Couple Brasil 6 está formada, e três casais disputam a preferência do público para continuarem no reality. Em votação aberta, na noite desta quarta-feira (6), as três duplas que correm risco de eliminação foram definidas.

FORMAÇÃO DA DR ONTEM (6)

Brenda e Matheus ficaram em último lugar na Prova dos Casais e garantiram a primeira vaga na berlinda, ao lado de Adryana e Albert que tiveram o menor saldo do ciclo ( R$ 32 mil).

Na votação aberta, a casa se dividiu entre Hadballa e Eliza e Karol e Mussunzinho, e sobrou para Brenda e Matheus desempatarem. Os influencers escolheram o ator e a empresária para ocuparem a terceira vaga na DR da semana.

O Poder Especial mudou os rumos do jogo, e o Casal Power Karol e Mussunzinho optou por dar mais uma chance para Luana e Hadad votarem. Com isso, a votação ficou empatada mais uma vez, e o Karol e Mussunzinho colocaram Eliza e Hadballa na DR.

O casal menos votado pelo público deixa o reality nesta quinta-feira (7).

