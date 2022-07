Quem saiu do Power Couple ontem? Veja eliminados desta quinta (7)

Eliza e Hadballa foram o casal eliminado da semana do Power Couple Brasil 6, nesta quinta-feira (7). Eles tiveram apenas 18,17% dos votos da preferência do público pela permanência na casa e perderam a disputa para Brenda e Matheus, e Adryana e Albert.

A enquete Power Couple do Diário do Nordeste já havia apontado Eliza e Hadballa como os eliminados do Power Couple Brasil. O casal apareceu como o menos votado pelo público, com apenas 14.56% dos votos.

TRAJETÓRIA DO CASAL

A dupla se consagrou Casal Power logo no início do programa e liderou a semana dos participantes. No entanto, devido a algumas brigas, os dois se desentenderam.

Em uma delas, Hadballa, ex-jogador, ficou muito bravo pela aposta baixa da esposa. Já em outro momento, a empresária reclamou que o esposo não tinha atitude.

Apesar dos problemas internos com Eliza, Hadballa mostrou personalidade forte na convivência com os outros jogadores. Durante o jogo, chegou a discutir com Cartolouco por causa da divisão de comida na Mansão Power, o que fez o clima esquentar.

De modo geral, o casal não fugia do jogo proposto. Na primeira DR, receberam o voto de Adryana e Albert. Apesar de nunca terem se confrontado, foi possível notar a rivalidade entre os casais.

