Previsão do signo de Áries para hoje, 27 de abril

O sábado pede movimento, diálogo e comunicação. A Lua e Mercúrio estão numa conversa super agradável. Hoje você vai se sentir muito mais seguro para falar e expressar suas ideias com empatia. Aproveite o dia para expor o que vem do fundo da sua alma e resolver qualquer tipo de mal-entendido. Estude, leia, pesquise. Estimule sua mente e se abra para as boas notícias. A lua será desafiada por Saturno e pode ser que você se sinta provocado ou tenha que lidar com variações de humor.

Signo de Áries hoje

Você está iniciando uma nova fase. Se deixe encantar pelas novidades. Você anda super inspirando(a), mas chegou a hora de colocar suas ideias em prática. Desbrave novos caminhos e aproveite seu entusiasmo. Não deixe seus medos no comando.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.