CAPTEI: Acionistas e CEO do GEQ descortinam modelo de Governança em encontro exclusivo

Na sexta-feira, dia 26, o auditório Yolanda Queiroz, na Holding do Grupo Edson Queiroz, foi palco de um encontro exclusivo para associados e convidados do Lide Ceará. Igor Queiroz Barroso e Edson Queiroz Neto, acionistas e membros do Conselho de Administração, juntamente com Carlos Rotella, presidente executivo do grupo, e Emília Buarque, do Lide Ceará, debateram sobre o tema “Governança - o Acelerador da Transformação do Grupo Edson Queiroz”.

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

“Se o solo era fértil, foi-se promover a distribuição do gás encontrada em profundidade subterrânea. Se a seca era extrema, consolidava-se a industrialização e a distribuição de água e investia-se na cultura do caju para alcançar a área rural. Se havia pouca tecnologia, desafiava-se a concretizar uma indústria de considerável complexidade. Se faltava informação, constituísse uma plataforma de comunicação para reverberar o conteúdo. E se escasseavam o saber, fundava-se educação e cultura para elevar o alcance e ampliar as perspectivas de cidadãos e cidadãs possibilitando um mundo de oportunidades. Parece romântico da forma como descrito, mas não é! É absolutamente estratégico. É com esse olhar para o grupo Edson Queiroz que enxergo o hoje, o que ontem sucedeu com futuro prestes a decolar.” Emília Buarque Presidente do Lide Ceará

Durante o evento, a terceira geração da família Queiroz compartilhou a história e os caminhos que levaram à organização, o comprometimento e o respeito por decisões do Conselho, bem como a transição para o novo momento das empresas. Outros membros do Conselho de Administradores, como: Otávio e Felipe Queiroz estiveram presentes e deram sua contribuição importante durante a explanação dos primos.

Legenda: Emilia Buarque, Igor Queiroz Barroso, Edson Queiroz Neto e Otávio Queiroz Foto: LC Moreira

Além disso, foi anunciada a sucessão da presidência do Conselho, que passará, em breve, de Igor Queiroz para Edson Neto.

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Carlos Rotella contou sobre o processo de migração e o novo modelo de gestão nas empresas. Ressaltou os diferenciais para as conquistas no cenário da economia nacional, da valorização do capital humano e as estratégias de inovação. Finalizou destacando que, para as empresas, é importante conectar o legado do fundador ao futuro do GEQ.

Legenda: Emília Buarque, Igor Queiroz Barroso, Edson Queiroz Neto, Otávio Queiroz e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Egídio Serpa anotava tudo! Na minha frente, tecia comentários, pedia para registrar os slides, os quais já os tinha feito e encaminhado para o colega que, como eu, jornalista por vocação, nutro admiração e respeito extremo. Faço fotos dele, também. Para a história desse jornal e do GEQ.

Legenda: Egídio Serpa Foto: Jeritza Gurgel

O evento foi bastante prestigiado por empresários que expuseram admiração e elogiaram a manutenção do legado de Edson Queiroz pelas gerações.

Legenda: Roberto Macedo, Carlos Prado, Beto Studart e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós, Emília Buarque e Beto Studart Foto: LC Moreira

“70 anos e chegar aonde vocês chegaram com saúde financeira, saúde operacional que vocês estão é um exemplo para o Brasil e para o mundo! Isso não acontece. É muito raro. Eu me sinto privilegiado de estar aqui, hoje, ouvindo isso. Eu sei que o Rotella vai falar agora do "hoje", mas para nós é muito importante esse passado. Essa construção que foi feita.” Deusmar Queirós Empresário

Dito isso...

Vem conferir as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Igor Queiroz Barroso, Emília Buarque e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella, Igor Queiroz Barroso e Aélio Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós, Igor Queiroz Barroso, Emília Buarque e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella, Igor Queiroz Barroso, Emília Buarque, Jeritza Gurgel e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ramalho, Igor Queiroz Barroso e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Lúcio Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ramalho, Igor Queiroz Barroso, Ruy do Ceará, Deusmar Queirós, Edson Queiroz Neto e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz Neto, Felipe Queiroz Rocha, Emília Buarque e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

