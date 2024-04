Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 27 de abril

O sábado pede movimento, diálogo e comunicação. A Lua e Mercúrio estão numa conversa super agradável. Hoje você vai se sentir muito mais seguro para falar e expressar suas ideias com empatia. Aproveite o dia para expor o que vem do fundo da sua alma e resolver qualquer tipo de mal-entendido. Estude, leia, pesquise. Estimule sua mente e se abra para as boas notícias. A lua será desafiada por Saturno e pode ser que você se sinta provocado ou tenha que lidar com variações de humor.

Signo de Capricórnio hoje

Você tem confiança plena em suas intenções e está finalmente em um ponto onde se sente orgulhoso de tudo que conquistou. Você está se preparando para passar para a próxima fase de crescimento pessoal e deixar o passado para trás, mas precisa libertar-se das expectativas alheias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.