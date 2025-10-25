Fafy Siqueira revela romance com Chico Anysio nos anos 80

Fafy Siqueira surpreendeu ao relembrar um capítulo pouco conhecido de sua vida amorosa. A comediante revelou ter vivido um romance com Chico Anysio nos anos 1980, muito antes de dividirem o palco e a televisão.

Hoje casada com a atriz Fernanda Lorenzoni, Fafy contou detalhes da relação durante entrevista ao programa Companhia Certa, apresentado por Ronnie Von.

“Ele trabalhava no teatro que ficava a duas quadras da minha casa na Lagoa, no Rio, e começamos a sair juntos. Eu ainda não tinha trabalhado com ele. Chico estava solteiro na época. Foi entre a Aldine Müller e a Zélia Cardoso de Mello. Saíamos para jantar, conversávamos muito e começou a surgir um encantamento”, recordou.

Segundo Fafy, o relacionamento durou alguns meses e terminou por uma diferença de planos. “O sonho dele era ter uma menina, mas não era isso que eu queria. Não falo muito sobre essa história que vivemos. Não foi um caso, foi um romance bonito, no Rio de Janeiro dos anos 80”, afirmou.

Veja também Zoeira Apresentador americano descobre plano da esposa para matá-lo durante programa Zoeira Paolla Oliveira revive Odete Roitman em festa de Halloween

Anos depois, o desejo de Chico se realizou: ele teve uma filha, Victória, de 31 anos, fruto do casamento com a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello. Hoje, ela vive em Nova York ao lado da mãe e do irmão Rodrigo.