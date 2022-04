Fafy Siqueira diz que 'saiu do armário' quando cansou de mentir

A atriz Fafy Siqueira, de 67 anos, participou com a esposa, neste sábado (9), do "Caldeirão com Mion", na TV Globo. Fernanda Lorenzoni é a companheira de Fafy há seis anos.

Ao apresentador Marcos Mion, Fafy disse que, só muito recentemente, sentiu-se "de saco cheio de mentir" sobre a esposa. A atriz só tornou público o relacionamento em 2020.

"A Fernanda é a minha esposa há seis anos. É legal porque eu nunca saí do armário. Sempre fui dentro do armário pra caramba. Há dois anos me perguntaram se eu tinha caído, me machucado, e quem estava comigo. Eu cheguei na sala e disse: 'Tô de saco cheio de mentir' e falei a verdade: 'Com a minha esposa'", relatou. A atriz se referia a um acidente doméstico em que quebrou três costelas e foi cuidada por Fernanda.

As duas se conheceram quando trabalhavam juntas em uma peça da escritora Fernanda Young. "Ela era diretora assistente, e aí vinha essa garotinha encher meu saco, minha paciência, e eu dava foras nela. Só que tudo que ela falava dava certo e a coisa foi indo", recordou Fafy.

"Ela foi amolecendo meu coração", dialogou Fernanda, que é 35 anos mais nova que a atriz.