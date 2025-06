Veja a ordem das atrações do São João de Maracanaú nesta sexta-feira (13)

Seis atrações vão se revezar nos dois grandes palcos do São João de Maracanaú, nesta sexta-feira (13). Nomes nacionais da música vão levar o melhor do repertório junino ao público.

No terceiro dia dos festejos na cidade junina Região Metropolitana de Fortaleza, nomes do axé, forró e do arrocha se apresentarão.

Veja ordem de atrações:

Primeira atração: Dudu Cantor (Palco 2)

Segunda atração: Japinha (Palco 1)

Terceira atração: Waldonys (Palco 2)

Quarta atração: Ivete Sangalo (Palco 1)

Quinta atração: Wesley Safadão (Palco 2)

Sexta atração: Natanzinho Lima (Palco 1)

Sétima atração: Banda local (Palco 2)

O que 'pode' e 'não pode' entrar

Quem deseja levar copos térmicos vazios ao evento, a organização avisou que está liberado. Documentos de identificação com foto serão obrigatórios para entrada, e menores de idade devem apresentar um termo de responsabilidade devidamente preenchido.

O evento também permitirá a entrada de animais de estimação, desde que respeitadas as áreas específicas destinadas a eles.

Por outro lado, a lista de restrições inclui bebidas e alimentos, além de garrafas ou copos de vidro. Também estão proibidos objetos cortantes, armas de fogo, cartazes com frases ou imagens ofensivas e o uso de drones para captação de imagens aéreas. Bolsas térmicas e caixas, mesmo que vazias, também não poderão ser levadas para o local.

2,5 milhões de pessoas esperadas

Conforme a organização, a expectativa deste ano é receber mais de 2,5 milhões nos dias de evento.

Além das atrações musicais, acontecem quadrilhas juninas, festivais gastronômicos, e programação cultural com artesanato e manifestações populares típicas da região nordeste.