Waldonys salta de paraquedas de helicóptero que foi de Ayrton Senna; veja vídeo

O cantor e sanfoneiro Waldonys mostrou sua paixão pela aviação com uma acrobacia aérea diferente nesta quarta-feira (1º). O cearense saltou de paraquedas na Praia de Iracema, em Fortaleza, a partir de um helicóptero que foi do piloto Ayrton Senna. O salto foi uma homenagem do músico pelos 30 anos de morte do atleta, ídolo nacional.

Registros do momento foram compartilhados pelo artista nas redes sociais. Nas imagens, Waldonys também aparece tocando, na sanfona, o 'Tema da Vitória', canção de Eduardo Souto Neto que ficou bastante conhecida com as vitórias de Senna na Fórmula 1.

"Hoje, dia do trágico acidente que vitimou o maior ídolo que o Brasil já teve, Ayrton Senna, eu saltarei da aeronave que foi dele, o helicóptero que ele pilotava. Hoje de propriedade do amigo Paulo Barros "North Star Táxi Aéreo". Aparentemente parece simples, mas vocês não imaginam o quão complexo foi para conseguirmos em tempo recorde TODAS as autorizações para fazer acontecer", escreveu o artista nas redes sociais.

Helicóptero

O helicóptero que pertenceu a Senna é um modelo HB350-B, conhecido como Esquilo, da Helibrás. A aeronave é registrada como PT-HNY. Atualmente, pertence à empresa de táxi aéreo North Star e fica no Aeroporto Internacional de Fortaleza.