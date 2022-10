Waldonys sofre queda de paraquedas durante voo em Fortaleza

O cantor e sanfoneiro cearense Waldonys, 50, sofreu uma queda de paraquedas durante o pouso de um salto em Fortaleza, neste sábado (1º). O acidente aconteceu no Aeródromo Feijó, no bairro Siqueira.

Lívia Moreno, filha do artista, informou que ele foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF) por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passa por exames. "Não sei ainda se ele sofreu lesões. Ele me ligou pedindo para ir ao IJF", relatou a filha do sanfoneiro.

O forrozeiro chegou a postar fotos durante voo no Instagram. Em uma imagem, ele escreveu: "Cruzando 6.000 mil pés", medida relacionada a altura — cerca de 1.830 metros de altura.

Quem acompanha Waldonys nas redes sociais encontra um grande número de fotos do cantor em voos. Apaixonado por aviões, o cearense é piloto.