Gusttavo Lima tem turnê prevista nos Estados Unidos em meio ao furacão Ian

O cantor Gusttavo Lima conta com três apresentações musicais nos Estados Unidos, a partir desta sexta-feira (30). Um show que preocupa os fãs é o programado em Miami, na Flórida (EUA) — local onde o furacão Ian chegou na última quarta-feira (28) e segue causando grandes problemas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor sobre a realização da turnê nos Estados Unidos. A equipe do sertanejo ficou de passar um posicionamento.

Veja agenda de shows de Gusttavo Lima nos EUA:

Miami - 30/09

Newark - 01/10

Boston -02/10

Na Flórida, o fenômeno levou ventos violentos e chuvas torrenciais, causando inundações "catastróficas" e deixando mais de dois milhões de pessoas sem energia em todo o estado.

O furacão Ian foi registrado com a categoria 4, de um total de 5, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA

Voos cancelados

Antes mesmo da chegada do furacão, aeroportos de Orlando foram fechados, causando o cancelamento de voos. A suspensão das atividades afeta passageiros no Brasil.

Veja mais Mundo Furacão Ian causa destruição no oeste de Cuba

Os parques da Disney e da Universal ficarão fechados pelo menos até quinta, assim como outros parques temáticos da região, como o Busch Gardens.