Furacão Ian causa destruição no oeste de Cuba

O furacão Ian atravessou o oeste de Cuba na madrugada desta terça-feira (27) com ventos de mais de 200 km/h, causando a queda de árvores, postes e telhados. O fenômeno foi classificado como categoria três na escala de cinco de Saffir-Simpson.

Segundo o Instituto de Meteorologia de Cuba (Insmet), às 9h locais (10h em Brasília), o centro do ciclone estava "sobre a costa norte de Pinar del Río, nas imediações de Puerto Esperanza".

Nas próximas horas, "manterá seu rumo ao norte, transitando gradualmente sobre o sudeste do golfo do México, se afastando do centro do território cubano".

Emergência

Cerca de 40 mil pessoas foram retiradas de suas casas em Pinar del Río até a madrugada de terça-feira. Alguns minutos antes do furacão tocar o solo em Cuba, o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos informou que a tempestade registrava ventos de 185 quilômetros por hora, com rajadas até 200 km/h.

Na vizinha Artemisa, os moradores ficaram sem energia elétrica, cortada preventivamente, mas também devido aos danos a 315 circuitos nesta região, segundo um funcionário do setor.

Na capital, foram registradas chuvas e fortes ventos. O prefeito de Havana Velha, Alexis Acosta, reportou dois deslizamentos parciais entre as construções centenárias que muitas vezes cedem às chuvas devido à situação precária em que se encontram.

