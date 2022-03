Guerra Rússia e Ucrânia hoje, terça-feira (22); acompanhe as últimas notícias em tempo real

A guerra entre a Rússia e Ucrânia chega ao 27º dia nesta terça-feira (22), com Kiev anunciando novo toque de recolher que deve fechar comércios e farmácias.

No domingo (20), os russos chegaram a utilizar mísseis hipersônicos por dois dias seguidos contra o país vizinho. A arma utilizada no ataque tem alcance de até 2 mil quilômetros e voa a 10 vezes a velocidade do som.

Também no domingo, o Exército russo também bombardeou uma escola de arte que servia de abrigo para várias centenas de pessoas na cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Civis ficaram presos nos escombros.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), já são mais de 2,8 milhões de ucranianos refugiados desde o início do conflito, no dia 24 de fevereiro.

O Diário do Nordeste traz a cobertura em tempo real dos acontecimentos mais importantes que desenham esse período dramático da história global.