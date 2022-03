Kiev anuncia novo toque de recolher que deve fechar comércios e farmácias

Um novo toque de recolher deve ser instalado na capital da Ucrânia, Kiev, a partir desta segunda-feira (21) e até a manhã da próxima quarta-feira (23), anunciou o prefeito da cidade, Vitali Klitschko. Além da população, a nova medida deve afetar estabelecimentos como postos de combustíveis, comércios e farmácias.

"Começará hoje às 20H00 (15H00 de Brasília) e prosseguirá até 7H00 (2H00 de Brasília) de 23 de março", escreveu o ex-campeão mundial de boxe em na conta que administra no Telegram.

"Os comércios, farmácias, postos de gasolina não abrirão amanhã", acrescentou. "Peço a cada um de vocês que permaneçam em casa ou em abrigos no momento em que as sirenes tocarem", acrescentou.

A capital ucraniana, que as forças russas tentam cercar, já decretou vários toques de recolher. O anterior teve duração de 35 horas na semana passada, de terça-feira (15) à noite à manhã de quinta-feira (17).

Ataque em shopping deixa mortos

Na madrugada desta segunda-feira, um bombardeio atingiu um centro comercial ao noroeste da capital e matou pelo menos oito pessoas, confirmou o gestor. Segundo o ele, seis imóveis residenciais, duas escolas e duas creches nas proximidades do centro comercial também foram atingidos.

"O bombardeio inimigo" provocou um incêndio no shopping no distrito noroeste de Podilsky e deixou vários carros em chamas, disseram serviços de emergência no Facebook.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas por esses serviços mostraram uma enorme explosão e uma nuvem de fumaça seguidas por várias explosões menores.

Moradores de um prédio residencial cujas janelas foram quebradas pela explosão relataram ter visto lançadores móveis de foguetes perto do shopping vários dias antes.

Metade dos 3,5 milhões de habitantes da capital ucraniana fugiu desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

