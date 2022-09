Ivete Sangalo é internada às pressas após infecção intestinal

Ivete Sangalo, de 50 anos, foi internada às pressas no Hospital Aliança, em Salvador, na noite de quinta-feira (29). Conforme o g1, citando a assessoria dela, a cantora estava com um quadro de infecção intestinal e seguirá internada até este sábado (1º), dia da previsão de alta.

A equipe da artista reforçou que ela está bem.

Ivete fala sobre as eleições

No hospital, Ivete fez uma live nesta sexta-feira (30) e reforçou a importância do voto nas eleições.

"Domingo todo mundo vai sair de casa para votar. Além de um dever, acima de tudo é um direito nosso de fazer do nosso país aquilo que a gente deseja. As nossas necessidades, as necessidades do outro também. Vamos votar, todo mundo. Domingo é 'nóis', hein, galera?".

Durante fala, ainda garantiu melhora no estado de saúde". "Estou ótima, amanhã já estou liberada graças a Deus", disse.