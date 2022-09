Veja famosos que apoiam Lula ou Bolsonaro nas eleições de 2022

Em meio à reta final para o primeiro turno das Eleições 2022, artistas, jogadores, apresentadores, influenciadores e cantores declaram voto nos candidatos para a Presidência da República. Lula e Bolsonaro são as duas opções que mais concentram votos e polarizam os eleitores.

As urnas vão ser abertas às 8h da manhã de domingo (2), conforme o horário de Brasília, e seguirão até as 17h. A apuração dos votos começa logo em seguida e poderá ser acompanhada em cobertura especial do Diário do Nordeste.

FAMOSOS APOIADORES DE LULA

Maísa

Legenda: Maísa publica foto afirmando que "o voto é secreto" Foto: Reprodução/Twitter

A atriz e apresentadora publicou uma foto usando vestido vermelho. Na legenda, relembrou que o voto é "secreto", em uma brincadeira que vem sendo compartilhada entre artistas que se posicionam favoráveis a Lula. O candidato, por sua vez, compartilhou a publicação e a chamou de "prima".

Bruna Marquezine

Legenda: Bruna Marquezine já declarou apoio para Lula Foto: Reprodução/Twitter

Em diversos momentos, Bruna Marquezine demonstrou apoio a Lula. Durante a participação do podcast "Quem Pode, Pod" ao lado de Giovanna Ewbank, Fernanda Paes Leme, brincou que o voto é secreto, mas fez o "L" enquanto mostrava o figurino vermelho.

A atriz ainda publicou um vídeo repetindo o movimento do "vira voto".

Mark Ruffalo

O ator Mark Ruffalo, conhecido por interpretar o Hulk, na franquia dos "Vingadores", compartilhou um vídeo se posicionando favorável ao Lula.

Legenda: Mark gravou um vídeo pedindo um líder que proteja a Floresta Amazônica Foto: Reprodução/Twitter

"Humildemente acrescento minha voz para levantar as consequências globais da eleição brasileira. Você pode assistir minha mensagem e, mais importante, as palavras de muitos bravos defensores brasileiros da democracia e do planeta", disse.

Ele ainda compartilhou uma publicação dea Juliette, apontando a atitude dela de declarar voto em Lula como um "apelo inspirador à coragem" de defender a democracia brasileira.

Giovanna Lancellotti

A atriz Giovanna Lancellotti não ficou de fora do movimento para declarar os votos.

Legenda: Giovanna Lancellotti participou de distintas produções da Netflix Foto: Reprodução/Instagram

Vestida com biquíni vermelho, publicou uma série de fotos no Instagram com a legenda: “#tbt inspiracional pra…(votar)”. Ao lado das reticências, incluiu um emoji de coração e outro de estrela, em alusão ao PT.

Xuxa

A eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, usou as redes sociais para declarar voto em Lula, na última terça-feira (27). O apoio ao candidato do PT teve repercussão inclusive na Argentina.

Legenda: Xuxa comentou sobre a admiração pela filha, Sasha Meneghel Foto: reprodução/TV Globo

Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira

Na música, Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira declararam apoio ao Lula. Enquanto o primeiro “fez o L” e foi chamado de “meu amigo” pelo candidato do PT, o segundo postou um texto nas redes sociais.

"Independente de qualquer coisa, antes de ser artista sou um cidadão brasileiro e meu voto é pela democracia, liberdade, respeito e menos ódio", escreveu Diogo.

Legenda: Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira Foto: Reprodução/Instagram

APOIADORES DE BOLSONARO

Neymar

Legenda: O atacante Neymar é um dos jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 Foto: Charly Triballeau / AFP

Neymar publicou um vídeo em que faz uma coreografia em sintonia com música pedindo voto para Bolsonaro. O atacante já havia demonstrado sua proximidade com o presidente em outras oportunidades, mas o apoio ganhou força nesta quarta-feira (28), quando o chefe do Executivo fez uma visita ao Instituto Neymar Júnior na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo.

Gusttavo Lima

Legenda: Gusttavo Lima é apoiador do Bolsonaro Foto: Reprodução/Twitter

O cantor Gusttavo Lima se declarou apoiador de Bolsonaro e esteve envolvido em uma polêmica com uso de uma aeronave envelopada com adesivos da bandeira brasileira e uma foto no presidente logo abaixo das hélices. As informações são da revista Veja.

Wallace

Legenda: Wallace é conhecido por seu trabalho na seleção brasileira de vôlei Foto: Reprodução/Instagram

O atleta Wallace já apareceu fazendo "17" com os dedos, ao lado de outro jogador da seleção brasileira de vôlei. O número foi utilizado por Bolsonaro nas eleições de 2018. O profissional também já defendeu o governo em distintas situações e segue apoiando o atual presidente. Ele tem 369 mil seguidores nas redes sociais.

Latino

Legenda: Latino é conhecido por suas músicas "Renata" e "Festa no Apê" Foto: Reprodução/Instagram

Nesta eleição, o cantor Latino cedeu a música "Me Leva" para o candidato de Bolsonaro em São Paulo. Além disso, em março deste ano, encontrou com o presidente para um almoço. "Capitão, você já está reeleito!", publicou em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Zé Neto

Legenda: Zé Neto é cancelado na internet após ser acusado de homofobia Foto: Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Zé Neto declarou apoio a Bolsonaro durante um show em que carregava a bandeira do Brasil nas costas. Em relato, afirmou ser defensor do agronegócio e que vai defender "nossa bandeira, nossa classe do agro".

Conforme o Uol, ele ainda acrescentou: "não adianta vir com discurso de que sou rico, lembre-se: antes de chegar até aqui, batalhei muito, com suor, esforço e muitos sacrifícios".

Regina Duarte

Legenda: Regina passou apenas dois meses e meio no cargo de secretária especial da Cultura do governo de Bolsonaro Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

A atriz Regina Duarte, que concentra 2,8 milhões de seguidores nas redes sociais, foi secretária especial da Cultura no governo Bolsonaro. E já declarou o voto em Bolsonaro.

Antônia Fontenelle

Legenda: Mesmo após ser criticada, Fontenelle manteve posicionamento acerca de expressão xenofóbica Foto: reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora Antônia Fontenelle é apoiadora de Jair Bolsonaro desde as últimas eleições. Em agosto deste ano, nas redes sociais, convidou seus seguidores para escutarem os comentários dela sobre a entrevista de Bolsonaro no Jornal Nacional.