Debate na Globo gera memes de eleitores nas redes sociais

O debate entre os presidenciáveis na TV Globo, transmitido na noite de quinta-feira (29), foi um dos assuntos mais falados nas redes sociais e ganhou diferentes memes. O erro dos nomes de candidatos e as respostas em tom de deboche dos candidatos repercutiram e logo viralizaram.

Em um dos momentos, a candidata Soraya Thronicke (União) errou o nome de Padre Kelmon (PTB). Thronicke chegou a se referir a ele como "Kelson".

Ainda no confronto de Soraya Thronicke com Padre Kelmon, a candidata chamou o adversário de "padre de festa junina". No Instagram de Kelmon, havia uma foto dele em um festejo de junho.

Durante o segundo bloco, o ex-presidente Lula (PT) chamou a candidata do MDB de Simone 'Sterblitch', em vez de Tebet. O mesmo deslize ocorreu com Tebet em pergunta a candidata Soraya Thronicke (União). "Candidata Bolsonara, perdão, Soraya. Jamais te desrespeitaria dessa forma", comentou.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tiveram uma discussão sobre os quase 14 anos de governo do PT. Ao rebater um questionamento de Ciro, Lula disse que estava achando o rival "nervoso". O comentário ganhou diferentes tweets

Outra comentário de Bolsonaro que também teve grande impacto nas redes foi referente a preservação do meio-ambiente. Quando questionado sobre o desmatamento, ele destacou: "Temos 2/3 das nossas florestas preservadas do mesmo jeito de quando Pedro Álvares Cabral chegou". Em tom de humor, internautas passaram a veicular fotos de florestas devastadas para ilustrar início da colonização.

As reações de William Bonner também foram alvo de comentários das redes sociais. Em momentos de confronto, o jornalista se mostrou pacífico e tentou controlar a confusão entre os candidatos.

Veja memes gerados no Twitter: