Lula chega a Fortaleza e percorre ruas do Centro com Elmano e Camilo Santana; veja fotos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à presidência da República, cumpre, nesta sexta-feira (30), em Fortaleza, uma de suas últimas agendas de campanha. Ao lado do postulante ao Governo do Estado, Elmano de Freitas (PT), do candidato ao Senado Federal, Camilo Santana (PT), e de sua esposa, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, o presidenciável percorre ruas do Centro da Capital junto à sua militância.

Com faixas e roupas vermelhas, apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) chegaram cedo à Praça da Bandeira, no Centro, para a concentração do ato. Chamada de "Brasil da Esperança", a caminhada é transmitida pelas redes sociais dos candidatos e está programada para ser encerrada na Praça do Ferreira. Não haverá momento de discurso.

Lula em Fortaleza

Lula chegou a Fortaleza por volta das 17 horas. A vice-candidata ao Governo, Jade Romero (MDB), publicou foto com o petista no aeroporto ao lado de Elmano assim que ele pousou. Estiveram presentes no momento outros candidatos, como os deputados federais José Airton Cirilo (PT), Luizianne Lins (PT), que concorrem à reeleição.

Legenda: O ato reuniu milhares de apoiadores do partido. Foto: Thiago Gadelha

Pouco depois, o grupo rumou para o Centro, e, tão logo chegou de carro ao local, começou o percurso pela rua General Sampaio e passou por outras vias históricas como Clarindo de Queiroz e Barão do Rio Branco. Os apoiadores seguem o cortejo a pé, gritando frases de ordem e balançando bandeiras. Também acompanham o trajeto representantes da base apoiadora, como Eunício Oliveira (MDB) e Ailton Lopes (Psol), candidatos a deputado defederal.

Às 17h50min, a Praça do Ferreira, onde o ato será encerrado, já estava lotada de apoiadores.

Para cientistas políticos ouvidos pelo Diário do Nordeste, a presença do presidenciável na Capital às vésperas das eleições sinaliza uma tentativa de liquidar a disputa pela Presidência em primeiro turno e estimular um desfecho do pleito estadual também no domingo (2).

