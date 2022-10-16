Diário do Nordeste
William Santos Colunista do Diário do Nordeste de Política
William Santos Editor de Política do SVM e mestre em Comunicação. Análises sobre o que acontece no cenário político local e nacional. Escreve aos sábados.
Bolsonaro em Fortaleza

Quais efeitos as apostas de Bolsonaro no Ceará podem ter na reta final da campanha

Em Fortaleza, ele dobrou as investidas em pautas já conhecidas do eleitorado e teve palanque mais expressivo em âmbito local

William Santos 16 de Outubro de 2022
Lula e Elmano

Cinco pontos para entender a visita de Lula ao Ceará na reta final da campanha

A caminhada da qual o ex-presidente participará, no Centro de Fortaleza, eleva as apostas do PT, inclusive nacionalmente, na sucessão no Ceará

William Santos 30 de Setembro de 2022
Camilo Santana (PT), Kamila Cardoso (Avante) e Érika Amorim (PSD)

Ipec Ceará: para quem migram os votos dos candidatos ao Governo na disputa pelo Senado

O levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, é feito pelo Ipec, criado por ex-executivos do Ibope Inteligência que encerrou as suas atividades

William Santos 24 de Setembro de 2022
Bandeira LGBT

Plano de governo de Capitão Wagner é o único a não mencionar políticas para a população LGBTQIA+

O que os candidatos têm a dizer sobre a população LGBTQIA+? No Ceará, que está entre os estados que mais registraram mortes de pessoas trans e travestis entre 2017 e 2021, a resposta não deve ser uma questão menor

William Santos 13 de Agosto de 2022
Lula e Eunício Oliveira durante convenção

Juntos no mesmo palanque 12 anos depois, o que esperar da aliança entre Lula e Eunício em 2022

O emedebista foi eleito senador, em 2010, em dobradinha apadrinhada pelo então presidente; em 2022, o contexto é outro

William Santos 30 de Julho de 2022
Izolda Cela

Qual o cálculo para Izolda Cela ser candidata ao Governo do Ceará; e qual cálculo para não ser

Primeira mulher a governar o Estado, ela tem apoio expressivo de aliados, mas a falta de experiência em disputas anteriores é apontada, inclusive, por correligionários

William Santos 09 de Julho de 2022
João Doria

Com Doria fora de cena e acenos a Tebet, PSDB tem tarefa inadiável se não quiser ser coadjuvante

Após o fiasco das prévias, papel incerto do partido em âmbito nacional contrasta com movimentações locais em busca de mais espaço

William Santos 30 de Maio de 2022
Vaquejada

Morada Nova 'na pegada de vaqueiro'? Cidade no Ceará pode virar Capital Nacional do Vaqueiro

Apresentada por um cearense, proposta que confere o título ao município no Vale do Jaguaribe tramita na Câmara dos Deputados

William Santos 26 de Maio de 2022
Divisa entre Ceará e Piauí

Disputa Ceará x Piauí: deputados devem se reunir com ministra do STF para tratar de litígio

Uma audiência com Cármen Lúcia, solicitada pela bancada federal cearense, é esperada para a próxima semana

William Santos 21 de Maio de 2022
Roberto Cláudio e Capitão Wagner

Capitão Wagner e Roberto Cláudio aceleram corrida eleitoral pelo interior do Ceará

Ainda que em circunstâncias diferentes nos respectivos partidos, pré-candidatos buscam ampliar capital político para além da Região Metropolitana

William Santos 17 de Maio de 2022
Camilo Santana e Izolda Cela

Camilo sai em defesa de Izolda após presidente do PDT minimizar força eleitoral da governadora

Carlos Lupi disse que considera haver pouco tempo para que a pedetista se torne "favorita" até a campanha

William Santos 14 de Maio de 2022
Urna eletrônica em teste

No País da apuração das Forças Armadas e da violência política, quem resolve inflação e desemprego?

A sugestão de uma contagem de votos paralela e a hostilidade direcionada a Ciro Gomes, nesta semana, ocupam espaço num cenário pré-eleitoral em que faltam propostas

William Santos 30 de Abril de 2022
Leônidas Cristino e Denis Bezerra

Dois cearenses vão presidir comissões na Câmara dos Deputados; veja quais são

Eleição dos presidentes dos 25 colegiados permanentes da Casa acontece ao longo desta quarta-feira (27)

William Santos 27 de Abril de 2022
Izolda Cela e Evandro Leitão

"Se Deus quiser, mais quatro anos à frente do Governo", diz Evandro Leitão sobre Izolda Cela

O presidente da Assembleia Legislativa é um dos quatro pré-candidatos do PDT ao Governo do Ceará. "Dizem que a gente fala o que o coração está sentindo", afirmou

William Santos 22 de Abril de 2022
Izolda Cela

Izolda Cela se manifesta sobre fim da emergência sanitária: 'questões ainda exigem prudência'

Os secretários estaduais de Saúde pedirão ao Governo Federal um período maior de transição até que a medida passe a vigorar

William Santos 18 de Abril de 2022
Plenário 13 de Maio na Assembleia Legislativa

Quem é seu deputado? Uma resposta tão importante quanto a disputa para governador e presidente

Pesquisa do Instituto Opnus mostra que 58% dos cearenses não lembram em quem votaram para o Legislativo em 2018

William Santos 17 de Fevereiro de 2022
Deputado Júnior Mano

Bancada federal cearense tem novo coordenador; emendas do último ano de mandato são prioridade

Júnior Mano (PL) foi eleito pelos pares em reunião realizada nesta terça-feira (15)

William Santos 15 de Fevereiro de 2022
Câmara dos Deputados

Com retomada híbrida, veja quais deputados federais do Ceará já se vacinaram contra a Covid-19

Na Câmara dos Deputados, a apresentação do passaporte sanitário não é obrigatória para parlamentares

William Santos 03 de Fevereiro de 2022
Hospital de Campanha

Ceará planeja instalação de 12 hospitais de campanha, mas medida depende do avanço da Ômicron

Uma empresa foi contratada, mas valor orçado só será pago caso o cenário epidemiológico exija a montagem das estruturas

William Santos 02 de Fevereiro de 2022
Camilo Santana

Camilo Santana reage a queixas de petistas contrários à aliança com PDT: 'isso é cegueira política'

Após parlamentares e outros filiados reclamarem de falta de espaço do PT na gestão estadual, o governador criticou "picuinhas" no partido

William Santos 28 de Janeiro de 2022
