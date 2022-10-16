Em Fortaleza, ele dobrou as investidas em pautas já conhecidas do eleitorado e teve palanque mais expressivo em âmbito local
A caminhada da qual o ex-presidente participará, no Centro de Fortaleza, eleva as apostas do PT, inclusive nacionalmente, na sucessão no Ceará
O levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, é feito pelo Ipec, criado por ex-executivos do Ibope Inteligência que encerrou as suas atividades
O que os candidatos têm a dizer sobre a população LGBTQIA+? No Ceará, que está entre os estados que mais registraram mortes de pessoas trans e travestis entre 2017 e 2021, a resposta não deve ser uma questão menor
O emedebista foi eleito senador, em 2010, em dobradinha apadrinhada pelo então presidente; em 2022, o contexto é outro
Primeira mulher a governar o Estado, ela tem apoio expressivo de aliados, mas a falta de experiência em disputas anteriores é apontada, inclusive, por correligionários
Após o fiasco das prévias, papel incerto do partido em âmbito nacional contrasta com movimentações locais em busca de mais espaço
Apresentada por um cearense, proposta que confere o título ao município no Vale do Jaguaribe tramita na Câmara dos Deputados
Uma audiência com Cármen Lúcia, solicitada pela bancada federal cearense, é esperada para a próxima semana
Ainda que em circunstâncias diferentes nos respectivos partidos, pré-candidatos buscam ampliar capital político para além da Região Metropolitana
Carlos Lupi disse que considera haver pouco tempo para que a pedetista se torne "favorita" até a campanha
A sugestão de uma contagem de votos paralela e a hostilidade direcionada a Ciro Gomes, nesta semana, ocupam espaço num cenário pré-eleitoral em que faltam propostas
Eleição dos presidentes dos 25 colegiados permanentes da Casa acontece ao longo desta quarta-feira (27)
O presidente da Assembleia Legislativa é um dos quatro pré-candidatos do PDT ao Governo do Ceará. "Dizem que a gente fala o que o coração está sentindo", afirmou
Os secretários estaduais de Saúde pedirão ao Governo Federal um período maior de transição até que a medida passe a vigorar
Pesquisa do Instituto Opnus mostra que 58% dos cearenses não lembram em quem votaram para o Legislativo em 2018
Júnior Mano (PL) foi eleito pelos pares em reunião realizada nesta terça-feira (15)
Na Câmara dos Deputados, a apresentação do passaporte sanitário não é obrigatória para parlamentares
Uma empresa foi contratada, mas valor orçado só será pago caso o cenário epidemiológico exija a montagem das estruturas
Após parlamentares e outros filiados reclamarem de falta de espaço do PT na gestão estadual, o governador criticou "picuinhas" no partido