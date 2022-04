Dois cearenses vão presidir comissões na Câmara dos Deputados; veja quais são

A Câmara dos Deputados define, nesta quarta-feira (27), o comando das comissões temáticas permanentes da Casa. Dos 25 colegiados, dois devem ser presididos por parlamentares cearenses: o PDT indicou Leônidas Cristino para conduzir as atividades da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, enquanto Denis Bezerra foi escolhido pelo PSB para comandar a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

Neste ano, a retomada dos trabalhos das comissões acontece com atraso, uma vez que a Mesa Diretora esperou o fim da janela partidária, encerrada no último dia 1º de abril, para que os partidos indicassem seus membros para os colegiados.

A janela partidária alterou a composição de bancadas na Câmara com migrações de parlamentares que trocaram de legenda em busca de condições mais competitivas para tentar reeleição em outubro.

Conforme a proporcionalidade de tamanho das bancadas, o PDT teve direito ao comando de uma comissão. Leônidas Cristino foi eleito presidente do colegiado de Trabalho, Administração e Serviço Público na manhã desta quarta, quando foram convocadas reuniões de nove comissões.

Durante pronunciamento na sessão de eleição, o cearense sustentou que, na comissão, além de propostas que serão enviadas para análise dos membros, é preciso "dar uma atenção especial aos projetos que estão represados à espera da desginação de relator".

Leônidas Cristino destacou, ainda, que pretende promover debate sobre "pautas sociais em benefício dos trabalhadores brasileiros e da boa qualidade dos serviços públicos".

Para as 12h, foram convocadas as eleições dos presidentes de outros sete colegiados. Os seis restantes elegem seus comandantes a partir das 15 horas, conforme ato convocatório do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Na lista, está incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, para a qual Denis Bezerra foi indicado.

Além desta comissão, o PSB teve Milton Coelho (PE) eleito para estar à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Distribuição

Maior partido da Câmara atualmente, o União Brasil conquistou a presidência de quatro comissões, entre elas, a mais importante da Casa, a de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), com Arthur Maia (BA).

Na sequência, o PT soma o comando de três colegiados; enquanto PP, PSD, MDB e PL, além do PSB, assumem duas comissões cada. Com uma presidência cada, estão, além do PDT, Republicanos, PSDB, Podemos, Solidariedade, PSC, PCdoB e Patriota.

No trâmite legislativo geral, antes de chegarem à votação em plenário, projetos precisam passar por debates e pela análise das comissões, que têm função legislativa e fiscalizadora.

Com colaboração da repórter Flávia Rabelo