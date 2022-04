"Se Deus quiser, mais quatro anos à frente do Governo", diz Evandro Leitão sobre Izolda Cela

Um dos quatro pré-candidatos do PDT ao Governo do Ceará, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, fez nesta sexta-feira (22) uma sinalização pública de apoio a outro nome – o da governadora Izolda Cela – na disputa interna pela indicação do partido à sucessão estadual.

Durante evento em Coreaú, na região Norte do Estado, o pedetista desejou sabedoria à chefe do Executivo "ao longo do seu mandato, nos nove meses e, se Deus quiser, mais quatro anos aí à frente do Governo do Estado do Ceará".

Evandro e Izolda estiveram juntos na inauguração da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Gerardo Cristino de Menezes. Ao cumprimentá-la em seu discurso, ele fez elogios à governadora e disse que o Executivo poderá contar com o Legislativo Estadual, como "poder independente, mas parceiro", para "aprovar as ações, programas e projetos do Governo do Estado do Ceará na Casa Legislativa".

Evandro Leitão Presidente da AL-CE "Saiba do nosso carinho e do nosso respeito. O Poder Legislativo Estadual tem o maior carinho pela senhora. Se Deus quiser, ao longo do seu mandato, nos nove meses e, se Deus quiser, mais quatro anos aí à frente do Governo do Estado do Ceará, (que) possa ser repleto de sabedoria".

Na sequência, o presidente da Assembleia disse que fazia um "aparte". "Dizem que a gente fala o que o coração está sentindo, não é isso, gente? Só esse parêntese", colocou.

As declarações, porém, não significam saída da disputa interna. Nos bastidores, o entendimento é de que a pré-candidatura de Evandro Leitão segue colocada. O movimento do pedetista é lido por nomes próximos como um gesto de unificação do partido, de modo a evitar "fogo amigo" entre lideranças que fazem parte do mesmo projeto político.

Antes, ainda durante pronunciamento, o parlamentar ressaltou que a governadora representa a continuidade do projeto político implementado pelo grupo governista no Estado.

"Eu disse aqui, agora há pouco, que muito me honra, minha querida amiga, ser comandado e liderado por uma mulher. Muito me honra, porque essa mulher veio para dar continuidade com sabedoria e inteligência àquilo que estava sendo feito pelo governador Camilo Santana e pelo ex-governador Cid Gomes", citou.

Apoios declarados

Além de Evandro Leitão, estão colocados como pré-candidatos ao Governo do Estado pelo PDT Izolda Cela, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o deputado federal Mauro Filho.

A governadora tem evitado falar do cenário eleitoral deste ano e, em entrevista ao Diário do Nordeste nesta semana, declarou considerar "precipitado o apoio a nomes e fazer disso um assunto importante do momento".

Roberto Cláudio, que percorre municípios da região do Cariri em diálogo com lideranças locais, já recebeu apoio público do prefeito da Capital, José Sarto. Nome com capital político em Fortaleza, o ex-prefeito é também apoiado pelo presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique.