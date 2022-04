Após Izolda alegar "precipitação", Sarto reafirma apoio a Roberto Cláudio

Em resposta à governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), que diz achar “precipitado”, neste momento, apoiar nomes à sucessão do Governo, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), reafirmou sua “opinião pessoal” de que o ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio (PDT), seja a melhor escolha do partido para disputar o cargo. A preferência imediata, segundo o prefeito, se deve à “campanha curta” e ao “legado de oito anos” de gestão do seu antecessor.

Em março, na primeira vez em que Sarto manifestou apoio a Roberto Cláudio na disputa interna da sigla ao posto de candidato ao Governo, o então gestor estadual, Camilo Santana (PT), que tem influência na escolha do candidato dos quadros do PDT, disse que a opinião era “posição pessoal do prefeito” e que o nome consensual seria anunciado “no momento certo”.

O prefeito acredita que, na conjuntura atual, especialmente devido ao legado recente de oito anos de gestão e ao fato de que a campanha eleitoral tem somente 45 dias, Roberto Cláudio seria um candidato que "perfilaria melhor".

"Mas os quadros são excelentes. Poderá ser qualquer um deles, e ouvindo os partidos aliados", tentou equilibrar depois, em entrevista coletiva concedida na primeira reunião do secretariado deste ano, no Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) do Pici.

Roberto Cláudio disputa internamente no PDT contra a governadora Izolda Cela, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho. De todos os concorrentes, o ex-prefeito é o que mais tem fortalecido sua base de apoio na Capital.

Ele é a preferência, por exemplo, do presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique (PDT), que deve se candidatar a deputado estadual neste ano, e de outros vereadores do grupo governista.

Movimentação pelo interior



Roberto Cláudio tenta, neste momento, capilarizar sua pré-candidatura pelo interior.

Em cidades específicas, o ex-prefeito tem levado aliados da Capital para dar robustez à sua pré-candidatura em âmbito estadual. Aconteceu, por exemplo, em Pacajus, num encontro estadual do PDT, em que o vereador Antônio Henrique chegou a reunir um grupo significativo de parlamentares para comparecer ao evento em apoio ao correligionário.

No início deste mês, o ex-prefeito, por conta própria, reuniu vereadores num encontro para debater “os desafios para manter o nosso Estado no rumo certo, com políticas públicas que são, hoje, referência para o País”, segundo postagem numa rede social.

Legenda: Ex-prefeito de Fortaleza se reúne com vereadores de Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários da publicação, vários parlamentares do PDT e da base aliada manifestaram apoio ao ex-prefeito, como Michel Lins (Cidadania), Kátia Rodrigues (Cidadania), Adail Jr. (PDT), Renan Colares (PDT), Paulo Martins (PDT) e Léo Couto (PDT).