Capitão Wagner e Roberto Cláudio aceleram corrida eleitoral pelo interior do Ceará

Com a aproximação do período para definição de candidaturas, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e o deputado federal licenciado Capitão Wagner (UB), ainda que em momentos distintos em seus respectivos partidos, têm intensificado as investidas eleitorais em municípios do interior.

Ex-adversários diretos na disputa pela gestão municipal em 2016, ambos se movimentam junto a lideranças aliadas para tentarem se viabilizar como possíveis candidatos ao Governo do Estado. O último fim de semana evidenciou isso.

No sábado (14), por exemplo, Capitão Wagner, que já é tido como pré-candidato a governador pelo União Brasil, esteve em Russas, no Vale do Jaguaribe, ao lado de parlamentares de oposição e outros pré-candidatos.

Estiveram no palanque do evento do partido os deputados federais Moses Rodrigues e Vaidon Oliveira, além dos deputados estaduais Delegado Cavalcante, Fernanda Pessoa e Soldado Noélio. Críticas à Segurança Pública e acenos ao eleitorado conservador deram o tom de alguns dos pronunciamentos.

No dia anterior, Capitão Wagner esteve em Itapipoca. Já no domingo (15), Aracoiaba foi o destino da comitiva de oposição.

No páreo governista

Na disputa interna pela indicação do PDT para ser candidato, Roberto Cláudio também se movimenta no interior do Estado. Nos últimos dias, o ex-prefeito da Capital participou de eventos em Pedra Branca, Tauá e Solonópole.

Neste último, aliás, recebeu o título de cidadão solopolense na Câmara Municipal. Em plena pré-campanha, homenagens do tipo têm reunido lideranças locais e garantido visibilidade a pré-candidatos da base governista e da oposição.

Na internet

Em paralelo às andanças, as incursões para além da Capital, onde já são figuras conhecidas do eleitorado, têm motivado investimentos na internet.

No últimos 90 dias, entre 13 de fevereiro e 13 de maio, Roberto Cláudio gastou R$ 7,27 mil com impulsionamento de conteúdo no Facebook e no Instagram. Nos últimos 30 dias, com mais ênfase na estratégia, foram R$ 3,6 mil investidos. Recebem destaque publicações sobre visitas a municípios do Cariri, como Nova Olinda, Salitre e Juazeiro do Norte.

A repetição do duelo de 2016, agora em âmbito estadual, porém, ainda é incerta. O bloco governista tem quatro nomes colocados como pré-candidatos pelo PDT além do ex-prefeito de Fortaleza: a governadora Izolda Cela, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho.

* Com colaboração do repórter Igor Cavalcante