Ipec Ceará: para quem migram os votos dos candidatos ao Governo na disputa pelo Senado

Na reta final da campanha eleitoral, a terceira rodada da pesquisa Ipec Ceará traz não apenas o retrato de intenções de voto para o Senado, mas também mostra como vem se consolidando possível transferência de votos dos candidatos ao Governo do Estado para seus respectivos aliados na disputa por uma das vagas do Ceará na chamada Câmara Alta do Congresso Nacional.

No levantamento, divulgado na última quinta-feira (22) pelo Sistema Verdes Mares, o instituto de pesquisa perguntou aos eleitores em qual dos candidatos a senador o eleitor votaria se a eleição fosse hoje.

Entre os três postulantes ao Senado cujos partidos têm representação no Congresso, a "dobradinha" entre Kamila Cardoso (Avante) e Capitão Wagner (União Brasil) é a que aparece com mais destaque de migração de votos (em comparação com as rodadas anteriores) de um candidato a governador para o postulante ao Senado.

#shortcode($content)

Na primeira pesquisa Ipec divulgada na campanha, em 1º de setembro, a candidata tinha 11% de intenções de voto entre eleitores de Wagner. Na segunda rodada, de 9 de setembro, o percentual subiu para 17%. Na mais recente, Kamila aparece com 28% de preferência entre aqueles que votam no candidato do União Brasil.

Na contramão, Camilo Santana (PT) perdeu apoio de eleitores que devem votar em Capitão Wagner para governador. Neste segmento, ele tinha 57% das intenções de voto em 1º de setembro. Passou para 55% no dia 9 do mesmo mês e, agora, soma 46%.

Erika Amorim (PSD), nas três rodadas da pesquisa, aparece com 5% de preferência entre eleitores do postulante do União Brasil.

Eleitores de Elmano

Quando o recorte é de eleitores de Elmano de Freitas (PT), Camilo é o único entre os três principais candidatos ao Senado que registra crescimento numérico de apoio, mesmo dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Ele saiu de 86% de intenções de voto entre apoiadores de Elmano no primeiro levantamento para 91% no segundo. No último, soma 93%.

Já Kamila tinha, em 1º de setembro, 4% entre os que votam no petista para governador. Passou para 3% na segunda rodada e manteve o mesmo percentual na pesquisa mais recente.

Erika Amorim saiu de 3% de preferência entre eleitores de Elmano em 1º de setembro para 2% no dia 9. Agora, tem 1%.

Eleitores de Roberto Cláudio

De acordo com o Ipec, a candidata do PSD, apesar de apoiada por Roberto Cláudio (PDT), não vê crescimento expressivo de apoio à sua candidatura no eleitorado do pedetista. Ela, que na primeira pesquisa tinha 3% das intenções de voto entre eleitores de Roberto Cláudio, passou a somar 7% na segunda rodada e, na mais recente, aparece com 4%.

Camilo, rompido politicamente com o ex-prefeito de Fortaleza, também tem perdido influência entre eleitores do ex-aliado. Ele somava 84% de preferência no segmento em 1º de setembro. O percentual foi a 77% no dia 9 e, agora, está em 78%.

A candidata do Avante, por sua vez, vem herdando votos de Roberto Cláudio. Ela tinha 4% entre apoiadores do pedetista. Viu as intenções de voto aumentarem para 10% no segundo levantamento e, no terceiro, se estabilizarem em 11%.

Ipec Ceará

A terceira rodada do Ipec Ceará está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-02694/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-03914/2022. O nível de confiança estimado é de 95%. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Ao todo, foram ouvidos 1.200 eleitores, de forma presencial, de 56 municípios cearenses. A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, com eleitores votantes no Estado do Ceará.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil