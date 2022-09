Pesquisa Ipec Ceará: veja para quem migram os votos dos candidatos a governador no 2° turno

Terceira rodada da pesquisa Ipec Ceará com números da corrida eleitoral para Governo do Estado, divulgada nessa quinta-feira (22), mostra também a movimentação da migração das intenções de voto entre os eleitores para o segundo turno.

O recorte é importante para avaliar ganhos ou perdas dos candidatos entre os eleitores dos adversários em um cenário de segundo turno.

Foram testados três enfrentamentos: Capitão Wagner (União) x Roberto Cláudio (PDT); Elmano de Freitas (PT) x Capitão Wagner (União); e Roberto Cláudio (PDT) x Elmano de Freitas (PT).

Migração dos votos

No cenário em que a disputa do segundo turno ocorre entre Elmano de Freitas (PT) e Capitão Wagner (União), há uma tendência de maior transferência de votos do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para a candidatura de Elmano de Freitas.

No levantamento do dia 9 de setembro, 49% dos eleitores do pedetista disseram que votariam em Elmano no segundo turno. Agora, o índice é de 57%. Entre os que optaram por Capitão Wagner na pesquisa anterior, houve uma queda de oito pontos percentuais, saindo de 28% para 20%.

Quando o instituto simula um segundo turno entre Elmano de Freitas e Roberto Cláudio, a maior parte dos eleitores de Capitão Wagner indica voto nulo. Esse índice cresceu 11 pontos percentuais desde a última pesquisa, saindo de 26% para 37%.

Entre esses eleitores, a preferência por Elmano caiu quatro pontos percentuais, chegando a 20%, e para Roberto Cláudio a redução é de 6% – atingindo 36%.

Por fim, quando o enfrentamento é entre Roberto Cláudio e Capitão Wagner, a maior parte dos eleitores de Elmano continua com preferência pelo pedetista em um segundo turno.

O índice de transferência de votos para o ex-prefeito se manteve estável, dentro da margem de erro, ao sair de 58% para 57%. Capitão Wagner, por outro lado, perde apoio de 4%. Branco e nulo tem um acréscimo de seis pontos percentuais.

Ipec Ceará

A terceira rodada do Ipec Ceará está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-02694/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-03914/2022. O nível de confiança estimado é de 95%.

Ao todo, foram ouvidos 1.200 eleitores, de forma presencial, de 56 municípios cearenses. A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, com eleitores votantes no Estado do Ceará.

Análise da pesquisa

