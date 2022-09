Ipec Ceará: Para quem migram votos de Wagner, Elmano e RC nas simulações de 2º turno ao Governo

Números da pesquisa Ipec Ceará indicam a migração das intenções de voto em uma disputa de segundo turno ao Governo do Ceará. O instituto procurou identificar o comportamento do eleitor diante de três cenários apresentados.

A pergunta feita aos eleitores foi a seguinte: "E se a eleição para Governador do Ceará tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:"

Os cenários foram testados com os nomes que lideram a preferência do eleitorado a pouco mais de 20 dias para o primeiro turno: Capitão Wagner (União) x Roberto Cláudio (PDT); Elmano de Freitas (PT) x Capitão Wagner (União); e Roberto Cláudio (PDT) x Elmano de Freitas (PT).

Simulações de 2° turno

Na primeira situação, quando são testados os nomes de Capitão Wagner e Roberto Cláudio, os eleitores de Elmano de Freitas são observados no levantamento.

Nesse cenário, 58% optariam por Roberto Cláudio. Em seguida, 21% anulariam o voto, enquanto 17% indicam apoio a Capitão Wagner. Outros 5% não sabem ou não responderam.

Quando o confronto ocorre entre Capitão Wagner e Elmano de Freitas, há uma movimentação por parte dos eleitores do ex-prefeito de Fortaleza. Para 49% deles, a opção é o candidato Elmano de Freitas, enquanto 28% escolhem Capitão Wagner. Outros 18% avaliam anular o voto, e 4% não sabem ou não responderam.

No terceiro cenário, quando é testado um segundo turno entre Elmano de Freitas e Roberto Cláudio, ocorre a distribuição dos votos do ex-capitão da Polícia Militar.

Nesse recorte, a maior parte das intenções de voto se concentra em Roberto Cláudio: 42%. Em seguida, 26% indicam voto nulo. Para 24% a escolha é em Elmano de Freitas. Outros 8% não sabem ou não responderam.

Dia do 2° turno

O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro. No entanto, se a eleição não for decidida nessa data, os eleitores deverão ir às urnas no segundo turno para definir a eleição, marcada para o dia 30 de outubro.

Pesquisa Ipec

A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas entre o dia 6 de setembro e a última quinta-feira (8). O levantamento foi realizado pelo instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-06797/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08984/2022.

O nível de confiança estimado é de 95%. Ao todo, foram ouvidos 1.200 eleitores, de forma presencial, de 56 municípios cearenses.