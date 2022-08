Filha de Dorgival Dantas canta com o pai e chama atenção por afinação; assista

O compositor e sanfoneiro Dorgival Dantas chamou atenção dos fãs com um vídeo em um momento especial ao lado da filha, a jovem Analissa. Em uma homenagem ao Dia dos Pais, o dono do hit "Coração" participou de apresentação no Colégio Militar de Fortaleza (CMF).

"Minha filha Analissa cantando 'Paixão Errada' comigo na festinha, muito bacana, em homenagem ao Dia dos Pais. Momento bom, tudo muito simples, descontraído", escreveu Dorgival Dantas em publicação no Instagram.

Veja filha de Dorgival Dantas em apresentação escolar:

Amigos do sanfoneiro parabenizaram a voz da herdeira de Dorgival Dantas. "Talento", escreveu a jovem forrozeira Joyce Tayná. O cantor Gabriel, dupla com Luis Marcelo, comentou: "Lindo meu poeta".

Dorgival Dantas é assíduo nas redes sociais. Diariamente, ele posta vídeos e fotos com os filhos em momentos de lazer.