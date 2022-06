Simaria agradece carinho dos fãs após dar entrevista sobre briga com Simone

A cantora Simaria deixou um recado para os fãs em seu perfil no Twitter após a entrevista polêmica que deu ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, nesta quarta-feira (15), na qual comentou sobre a briga com a irmã Simone.

Na rede social, ela aproveitou para deixar uma mensagem de agradecimento pelo carinho dos fãs. “Nunca vou cansar de dizer o quanto amo vocês! Obrigada sempre por estarem comigo”, disse ela.

Veja publicação

Briga com Simone

Apesar de ter recebido apoio dos fãs, a entrevista foi apontada como polêmica por parte do público. Conforme Simaria no vídeo, o conflito com a irmã na gravação do programa do Ratinho foi um “grito de socorro”.

A sertaneja alegou ser repreendida por Simone durante toda a carreira: “tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone".

A cantora ainda deu beliscões no colunista para demonstrar o que Simone faz com ela. “Cala a boca, não faz isso, fica quieta”, declarou ela.

“Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?”, questionou sertaneja.

