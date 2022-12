Marília Mendonça é cantora mais ouvida do Spotify Brasil em 2022; veja rankings

A cantora sertaneja Marília Mendonça foi a artista mais ouvida no Spotify no Brasil em 2022. Ela também teve a música mais escutada do ano, "Mal feito", parceria com a dupla Hugo e Guilherme, lançada após a morte da cantora. Os dados foram divulgados pela plataforma, nesta quarta-feira (30).

Os cinco artistas mais ouvidos do app são sertanejos: além de Marília, Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima e Maiara e Maraisa. O álbum mais ouvido foi "Manifesto Musical", de Henrique e Juliano.

Conforme a plataforma, no mundo, o artista mais ouvido foi o porto-riquenho Bad Bunny. A faixa mais ouvida pelo público global do Spotify foi "As it was", de Harry Styles.

Já a artista brasileira mais ouvida fora do país em 2022 foi Anitta.

Top 5 artistas mais ouvidos no Spotify Brasil 2022

Marília Mendonça

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Gusttavo Lima

Maiara & Maraisa

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022

Mal Feito - Ao Vivo, por Hugo & Guilherme

Malvadão 3, por Xamã

Vai Lá Em Casa Hoje, por George Henrique & Rodrigo

Molhando o Volante, por Jorge & Mateus

Dançarina, por Pedro Sampaio

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Manifesto Musical, por Henrique & Juliano

Festa das Patroas 35%, por Marília Mendonça, Maiara & Maraisa

Buteco in Boston (Ao Vivo), por Gusttavo Lima

Próximo Passo, por Hugo & Guilherme

Chama Meu Nome, por Pedro Sampaio

Top 5 gêneros musicais mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Sertanejo Pop

Funk carioca

Sertanejo universitário

Sertanejo

Arrocha

Top 5 playlists do Spotify mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022

Top Brasil

Esquenta Sertanejo

Funk Hits

Potência Sertaneja

Paredão Explode