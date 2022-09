Gkay revela atração da Farofa 2022 e conta detalhes da festa em Fortaleza; assista

A influenciadora digital Gkay revelou à coluna, durante entrevista no Aviões Fantasy, uma atração do forró que irá participar da edição 2022 da "Farofa da Gkay". Novamente, o evento acontecerá novamente em Fortaleza — nos dias 5, 6 e 7 de dezembro.

De acordo a influenciadora digital, o cantor Xand Avião participará mais uma vez da programação. "Disse que vai lá os três dias. Quero ver, hein? Se ele vai aguentar o pique da farofa os três dias, mas ele tá mais que confirmado pra 'Farofa'".

Veja entrevista com Gkay sobre a "Farofa":

Gkay Influenciadora digital e atriz "Vai ter tudo que o povo tem direito, dark room gaiola, lá no Marina Park, tudo o que o povo quer vai ter"

Em 2021, o evento de Gkay realizou um dos momentos mais marcantes do forró. Ela conseguiu unir, no palco do evento, os cantores Xand Avião e Solange Almeida. Eles estavam sem se falar, desde a saída da cantora da banda Aviões.

O que se sabe da 'Farofa da Gkay' 2022?

A "Farofa da Gkay", como é chamada a festa de aniversário da atriz e influenciadora Gessica Kayane, irá ocorrer nos dias 5, 6 e 7 de dezembro novamente em Fortaleza.

A festa desse ano deve ter um investimento de R$ 5 milhões no evento deste ano, quase R$ 3 milhões a mais do que foi gasto em 2021. Os bastidores do evento do ano passado também deverão ser exibidos em um documentário, segundo a influenciadora.

No Instagram oficial do evento, já foram revelados artes da nova edição com imagens de Wesley Safadão e Psirico.

Em 2021, com ar de festival de música, a Farofa teve performances de Xand Avião, Wesley Safadão, Alok, Léo Santana, Simaria, Matheus Fernandes, Pedro Sampaio, Kevinho, Zé Felipe, Rogerinho, Felipe Amorim e É o Tchan.