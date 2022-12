Anitta oferece R$ 500 mil para influenciadores competirem pela divulgação de novo EP

Para divulgar "À Procura da Anitta Perfeita", seu novo EP em português, Anitta lançou uma competição de influenciadores para divulgar as músicas do álbum. Com prêmio de R$ 500 mil, 18 criadores de conteúdos, entre eles Viih Tube e Tirulipa, se dividirão em trios para promover suas respectivas faixas.

O EP, que vazou horas antes, foi lançado "de surpresa" nessa quarta-feira (30) e o desafios dos influencers já começaram nesta quinta-feira (1º). Os times têm até 15 de dezembro para divulgar as músicas.

Os influenciadores devem fazer com que a canção designada a eles tenha o maior alcance possível nas plataformas digitais de streaming, com diferentes formatos e conteúdos pensados.

"Eu tô muito curiosa animada para acompanhar como essa galera, de quem sou amiga, vai usar a criatividade pra vencer a competição. Pensamos nessa ação exatamente para entender os novos caminhos de divulgação do nosso trabalho nas redes sociais. Quem sabe algumas ideias geniais não surjam dessa competição?", pontua Anitta.

Veja os trios de influenciadores e suas músicas:

Beca Barreto, Mirella Santos e Mel Maia (“Macetar”);

Rafa Uccman, Isaías e Viih Tube (“Ela Não Vale Nada”);

Luara, Juliano Floss e Vivi Wanderleiy (“Biquini Vermelhinho”);

Rafael Cunha, Jacques Vanier e Tirulipa (“Mel”);

Gkay, Álvaro e Lucas Rangel (“Ai Papai”);

Vanessa Lopes, Valentina Bandeira e Maria Clara Garcia (“Avisa Lá”).

