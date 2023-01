Chris Evans assume namoro com atriz luso-brasileira Alba Baptista

O ator Chris Evans usou suas redes sociais nesta sexta-feira (6), para publicar um storie em momentos de diversão com a suposta namorada, Alba Baptista.Rumores que os dois estariam juntos surgiram em novembro do ano passado, quando a revista estadunidense People, soltou uma matéria falando sobre os dois.

O astro do cinema agitou as redes sociais com o vídeo compartilhado. Veja os tweets.

HOMEM MAIS SEXY DO MUNDO

Em novembro do ano passado, Chris Evans, 41 anos, foi eleito pela revista People o homem mais sexy do mundo em 2022.

Intérprete de "Capitão América" e conhecido por participar da famosa franquia "Os Vingadores", ele agora se junta a nomes como Paul Rudd, que levou o título no ano passado, e Michael B. Jordan, vencedor de 2020.

Evans disse que ainda está se ajustando ao título, mas sabe de uma pessoa na sua vida que ficou orgulhosa: "Minha mãe vai ficar tão feliz. Ela está orgulhosa de tudo que eu faço, mas isso é algo que ela pode realmente se gabar", disse o ator para a reportagem que estampa a capa da revista.

ALBA BAPTISTA

Estrela da produção “Mrs. Harris Goes to Paris”, dirigida por Anthony Fabian, Alba Baptista fala cinco idiomas, sendo filha de um engenheiro e uma editora. Conforme a revista Caras, Em 2018, participou de um trabalho humanitário em um orfanato no Camboja. Já em 2021, foi ganhadora do Shooting Star no Festival de Cinema de Berlim.