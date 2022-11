Chris Evans está namorando atriz luso-brasileira Alba Baptista, diz revista

O ator Chris Evans, 41 anos, está namorando a atriz luso-brasileira Alba Baptista, de 25 anos, segundo a revista estadunidense People.

“Eles estão namorando há mais de um ano e é sério. Eles estão completamente apaixonados, sendo que Chris Evans nunca esteve mais feliz. A família dele e seus amigos, todos adoram ela”, disse uma fonte ao veículo.

Conforme a revista Caras, Alba Baptista fala cinco idiomas, sendo filha de um engenheiro e uma editora. Em 2018, participou de um trabalho humanitário em um orfanato no Camboja. Já em 2021, foi ganhadora do Shooting Star no Festival de Cinema de Berlim.

Neste ano, estrelou a produção “Mrs. Harris Goes to Paris”, dirigida por Anthony Fabian. O filme conta a história de uma faxineira viúva que viaja para Paris a fim de comprar um vestido de alta costura Dior.

Homem mais sexy do mundo

Na última segunda-feira (7), foi anunciado de Chris Evans foi eleito pela revista People o homem mais sexy do mundo em 2022.

Intérprete de "Capitão América" e conhecido por participar da famosa franquia "Os Vingadores", ele agora se junta a nomes como Paul Rudd, que levou o título no ano passado, e Michael B. Jordan, vencedor de 2020.

Evans disse que ainda está se ajustando ao título, mas sabe de uma pessoa na sua vida que ficou orgulhosa: "Minha mãe vai ficar tão feliz. Ela está orgulhosa de tudo que eu faço, mas isso é algo que ela pode realmente se gabar", disse o ator para a reportagem que estampa a capa da revista.