Ex-BBB Tina Calambra conhece Lexa e aproveita bloco da cantora em São Paulo

A terceira eliminada do BBB 23, Tina Calambra, conheceu a cantora Lexa, domingo (12), e curtiu o bloco da cantora, em São Paulo, em cima do trio elétrico. Tina foi dupla de Guimê na primeira semana do BBB 23, quando eles ficaram acorrentados, e desenvolveu uma forte amizade com o artista. Ele é casado com Lexa.

Nas redes sociais, Tina e Lexa mostraram os encontro.

“Ah, Tina, que alegria te conhecer!! Obrigada por cuidar tão bem do MC Guimê, agora somos amigas, minha musa. Bora pro meu bloco”, escreveu Lexa no Instagram. “Meu deus, hoje eu estou de conchinha com a Lexa”, comentou a angolana na publicação. No vídeo, as duas ainda brincaram de estarem “acorrentadas” com uma liga.

Nos Stories, Tina também registrou a animação do bloco. Ela cantou e dançou em cima do trio elétrico ao lado de nomes como a também ex-BBB e cantora Pocah.