Enquete BBB 23: Bruno, Guimê, Paula ou Amanda? Vote em quem você quer fora da casa

Bruno, Guimê, Paula ou Amanda estão no 3º paredão do Big Brother Brasil 23. Os brothers participaram de votação aberta ao vivo deste domingo (5). Assim, na terça-feira (14), um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Durante a dinâmica, que já previa um paredão quádruplo, uma indicação foi feita pelo líder Gustavo Benedetti, pela segunda semana, mandando o cantor MC Guimê para votação do público.

Logo depois, os brothers votaram na sala da casa, por conta da escolha do público por voto aberto. Da casa, a pessoa mais votada foi Fred Nicácio.

O 'Poder Curinga' da vez foi comprado por Key Alves ainda no início desta semana e tinha uma grata surpresa para o grupo do Fundo do Mar: indicar um dos participantes direto à berlinda. A jogadora de vôlei não pensou duas vezes e escolheu Paula.

FORMAÇÃO DE PAREDÃO

Durante a formação do paredão, o anjo Amanda escolheu imunizar o amigo de confinamento Cara de Sapato. Emocionada, a sister lembrou da parceria frequente dos dois no jogo. "Não é que eu não queira me comprometer, mas é para a pessoa que faz de tudo para me proteger aqui nessa casa", disse ela.

A votação dos outros participantes aconteceu de forma diferente dessa vez, com todos abrindo o jogo de forma embaraçosa diante das câmeras do programa. Após a escolha de cada um deles, o mais votado, com 11 votos, foi Fred Nicácio.

O segundo mais votado entre os confinados foi a participante Amanda, que foi ao Paredão com direito à participação na Prova Bate e Volta.

O resultado do Paredão será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (7).

COMO FOI A VOTAÇÃO NO CONFESSIONÁRIO

Amanda: Fred Nicácio

Ricardo: Fred Nicácio

Bruna Griphao: Fred Nicácio

Aline Wirley: Fred Nicácio

Marvvila: Amanda

Cezar Black: Amanda

MC Guimê: Fred Nicácio

Key Alves: Amanda

Christian: Fred Nicácio

Gabriel Santana: Amanda

Fred Nicácio: Amanda

Cara de Sapato: Fred Nicácio

Larissa: Fred Nicácio

Fred: Fred Nicácio

Domitila: Christian

Sarah Aline: Christian

Paula: Fred Nicácio

Bruno: Fred Nicácio

PROVA BATE-VOLTA

Amanda, Bruno e Fred participaram da prova para definir qual deles estaria foram da berlinda. Os três precisaram passar por três etapas, passando por portas de um aplicativo de música.

No fim, Fred Nicácio foi o brother que escapou da berlinda ao escolher a porta certa na última prova da competição. Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula disputam a preferência do público esta semana.

