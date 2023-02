Bruno Gaga leva chamada do BBB 23 por atitude com Gabriel Santana e web fala de assédio

O participante Bruno Gaga foi acusado novamente de cometer assédio contra Gabriel Santana após o fim da festa no BBB 23 na madrugada deste sábado (11). O alagoano puxou o colega para o colo e tentou beijá-lo.

"Calma, Gaga, vamo com calma, eu estou pedindo calma. O Gaga é uma safada", disse Gabriel, que se desvencilhou das investidas e levantou.

Logo depois, Paulo informou que Bruno levou "atenção" da produção. Na internet, os fãs do programa condenaram a atitude do brother: "Qual a dificuldade do Bruno gaga entender que o Gabriel não tá afim dele? isso é assédio".

Não é a primeira vez que isso acontece. Na festa passada, Bruno também deu em cima de Gabriel e passou dos limites.