Festa do BBB 23 ontem teve desentendimento entre Cara de Sapato e Gustavo e fofocas; veja detalhes

Sexta-feira é dia de festa no BBB e os brothers tiveram uma madrugada animada. Com show de Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nattanzinho, a festa da última noite teve desavenças, conversas sobre jogo e choro de emparedado.

Os brothers aproveitaram cabine de fotos, máquina de drinks, restaurante de comida japonesa, food trucks e se jogaram no karaokê. No meio disso, houve discussões sobre prioridades de jogo e especulações sobre o paredão e mais. Confira os destaques.

Fora do VIP

No meio da festa, Cezar chamou Gustavo para conversar e falar de sua chateação por não ter sido chamado para o VIP pelo líder da semana. "Não pensei, em momento algum, nada ruim. Eu só fiquei muito decepcionado, mas estou de boa. Mas não esquenta, vai passar", disse.

O cowboy se defendeu e disse que o brother é uma prioridade dele no jogo. Ele ainda comentou que a casa estava virando a cara para ele por ele ter deixado Cezar para trás. Key Alves também entrou na conversa.

"Por mais que você esteja chateado, a gente também ficou muito. Isso mostra quem é você para gente, porque o que tem de gente que virou a cara para ele, por ele não ter levado... A galera não está olhando na nossa cara, como se a gente tivesse 500 pulseiras. Você está com a gente, isso mostra muito como é você", disse a sister.

Cara de Sapato e Gustavo também tiveram estranhamento por causa do VIP. O lutador confessou para Cristian ter ficado decepcionado com o cowboy. "A gente já tinha conversado antes. Ele era meu VIP. (...) Fiquei triste porque a gente já tinha conversado uma parada, eu tinha entedido até a dele. (...) E ele falou pra mim que eu era tipo uma prioridade. Aí eu fiquei tristão porque foi mais uma decepção, porque, por exemplo, eu deixaria de colocar pessoas do meu grupo", desabafou.

Gustavo, pelas costas, chegou a chamar Sapato de interesseiro e disse para Key e Cezar que também estava decepcionado com ele e que não entende porque ele ficou chateado se não era do grupo.

Possível indicação

Tendo arrematado na semana o Superpoder coringa de voto duplo, Key Alves conversou com Cezar sobre sua prioridade para indicar ao paredão. Ela falou sobre Larissa com diversas pessoas da casa.

"Ela não me desce. As coisas que ela faz, ninguém vai ver com bom olho", disse a jogadora de vôlei. "Ela, para mim, se tornou uma pessoa que não dá. As atitudes dela são desprezíveis, de uma pessoa que não tem o menor respeito, o menor caráter, o menor trato com as pessoas. E ela é mal educada por si só", concordou o enfermeiro.

Key também falou da irritação com o líder da casa.

"Eu quero [votar], porque começou a me irritar muito a me irritar essas atitudes dela de querer fazer VT”, afirmou. O fazendeiro disse que até votaria nela, mas prefere mandar alguém que não tenha chance de voltar no bate-volta com o voto do líder.

Desabafo

Indicado ao paredão por Gustavo, que atendeu o Big Fone, Bruno Gaga desabafou na festa com Cezar.

Foto: Reprodução/ Globo

“Sabe por que eu fiquei assim, desapontado? Eu escuto muito lá fora isso, o povo diz que eu sou um personagem. Não acredita que eu sou assim...”, disse, às lágrimas.

Muito emocionado, o emparedado foi consolado por MC Guimê e Gustavo no Quarto Deserto. "Independentemente de eu ter te colocado nessa situação, é o jogo. Aqui no coração não é jogo, eu gosto de você pra caramba", apoiou o líder.

Definição de votos

Em conversa dos brothers do quarto Fundo do Mar, o líder Gustavo revelou quem pretende indicar para o paredão.

Foto: Reprodução/ Globo

“Galera, imagina um Paredão: Guimê, Paula, [Bruno] Gaga e Alface [Ricardo]”, comentou Cezar. “Guimê já está oficial”, respondeu Key Alves. “Você vai colocar ele?", perguntou o ator para Gustavo, que responde que sim. "Você mudou o voto então", completou Gabriel Santana. “Mudei. Acho que é mais coerente o voto nele do que na Larissa”, explicou o Líder.

Os brothers também opinaram sobre quem são os jogadores mais fortes e influentes do outro quarto.

“Pra mim, é Guimê e Sapato em primeiro lugar, depois Paula. E talvez Aline. Acho que a Aline tem bastante influência ali”, opinou Gabriel Santana. “Aline, pra mim, não faz nada. Ela é um picolé de chuchu”, respondeu Cezar.

Discussão na xepa

Ricardo e Paula conversaram sobre a escolha de uma possível imunização no caso de serem Anjo e se desentenderam após Paula falar que não tem em quem confiar no jogo.

“Não tenho em quem confiar aqui dentro, hoje. A única pessoa que confiava saiu pela porta por uma coisa que ele fez. Tem duas semanas”, disse, se referindo a Gabriel.

Foto: Reprodução/ Globo

Ricardo ficou chateado por Paula considerar dar o Amanda e não a ele, acreditando que a sister já sabe que ele está entre os nomes cogitados para o Paredão.

“Como você não quer que fique chateado se o tempo todo, constantemente, eu te coloco como minha prioridade, que vou te defender do início ao fim, você quer que fique como? Fiquei feliz se está na dúvida de mim e Amanda?”, questionou.

Os brother discutiram sobre prioridades no jogo. “Não sei, isso pode mudar em uma semana. Agora mesmo você está me fazendo duvidar disso. Quando você fala que sou contraditória e me coloca na parede”, afirmou a sister.

A discussão acabou com clima tenso, com Paula pedindo que Ricardo "abaixasse o tom".

“Eu sou contraditória, então para mim você é possessivo”. E, seguida, ela se levanta e andou em direção ao Quarto Fundo do Mar.

Conversa após jogo da discórdia

Bruno e Marvilla conversaram sobre a troca de farpas que tiveram no último jogo da discórdia. Eles falaram sobre ofensas pessoais e no jogo.

"Eu fui pelo jogo, mas foi pelo pessoal comigo", disse Bruno. "Não, você falou uma coisa que faço na festa como se fosse resumida a isso", retrucou a sister.

"Para mim, você se achou superior e em nenhum momento diminui o que você faz, de piadas. Isso não é jogar. Não acho que minha dança é jogar", afirmou ela.