Estratégia de Cristian é revelada no BBB 23, e brother é criticado: 'Ninguém acredita mais em você'

A votação aberta durante a formação do Paredão abalou a aliança entre alguns participantes no BBB 23. Após a berlinda, a estratégia de jogo de Cristian foi revelada e, na madrugada desta segunda-feira (13), ele teve que lidar com a reprovação de parte dos brothers.

Após a berlinda, Sarah Aline, do Quarto Fundo Mar, decidiu contar para Ricardo, do Quarto Deserto, que o empresário se aproximou de Bruna Griphao e Paula, também do cômodo Deserto, para colher informações do grupo e trazer para os integrantes do aposento marinho.

Ele passou informação para gente e até falou, em uma brincadeira: 'A Bruna é claro que eu ficaria com ela e a Paulinha, né, na carência'", contou a psicóloga.

"Questionei ele sobre a amizade com a Paula e queria saber como é a relação deles. Ele falou tudo isso que tava fazendo com a Paulinha e depois brincou sobre ficar com ela", explicou a sister.

Inicialmente, o Quarto Fundo Mar combinou de votar em Amanda durante a formação do Paredão, mas Sarah, que faz parte do grupo, decidiu ir em Cristian mesmo ele sendo da mesma equipe, após ele votar em Fred Nicácio, também do cômodo marinho. Na justificativa, ela explicou que mudou a escolha por que o brother teria traído a aliança.

"Jogar em grupo é confortável, mas não deixa de ser desconfortável. Embora hoje o meu grupo tenha decidido votar em Amanda, é uma das pessoas que consegui ver verdade, e eu não consigo ver verdade hoje no meu voto que é no Cris, que é uma pessoa que leva informação para o nosso grupo, julgando olhar no olho das pessoas e falar: 'Confia em mim porque eu estou sendo sincero com você e isso é mentira. O meu voto hoje é no Cris porque sinto que ele manipula as pessoas com muita maestria", argumentou a psicóloga.

Bruno, Guimê, Paula e Amanda estão no terceiro Paredão do BBB 23.

'Vou arrancar a cabeça dele'

Após conversar com Ricardo, Sarah Aline contou os planos de Cristian para Paula, que não gostou da estratégia e prometeu que, caso retorne do paredão, deve retaliar as atitudes do empresário.

"Se eu volto, vou arrancar a cabeça dele. E cachorro vai comer a cabeça dele inteira. Aqui dentro ninguém nunca me viu furiosa. Meu primeiro medo é que o Brasil não entenda que quis proteger ele", disse a paraense.

Paula Participante do BBB 23 Se eu fico, vou arrancar a cabeça desse menino fora. Tô prometendo isso para você."

Em outro momento, a biomédica chegou a dizer que enfiaria "uma faca" e mataria o brother. "Quero agredir uma pessoa", continuou a sister.

As declarações motivaram uma nota de repúdio publicada pelos perfis de Cristian nas redes sociais. No texto, a equipe do participante declara que as falas de Paula vão "além do jogo" e são "ameaças a integridade física" do empreendedor.

"Nós familiares, amigos e equipe repudiamos essas falas e estamos preocupados com à integridade física do Cristian. Ameaça a vida não é entretenimento!", diz o texto do comunicado, que finaliza informando que providências e medidas cabíveis serão acionadas.

'Ninguém acredita mais em você'

Ainda durante a madrugada, Gustavo, Fred, Key Alves e a própria Sarah Aline pediram explicações a Cristian.

"A Amanda tá no paredão por sua causa! Você falou para todo mundo lá no quarto que ia votar em outra pessoa", começou o cowboy.

"E você não falou que a Amanda era fraca?", disse empresário. "Falei que achava o jogo da Amanda fraco, porque nunca tive a oportunidade de falar com ela. Você que não está sendo homem de assumir que, lá atrás, deu a mão para todo mundo", respondeu Key.

Em seguida, Fred criticou as atitudes do brother o disse que ele perdeu a confiança da casa.

"Toma vergonha, mano! Ficar falando que beijou uma e a outra não viu? Que quer pegar a outra", iniciou o participante.

Fred Participante do BBB 23 Ninguém acredita mais em p*rra nenhuma que você fala aqui. Você é tão traíra que até o jogo de traiu. Não adianta você falar mais nada! Niguém na casa e no Brasil inteiro acredita em uma palavra. Só aceita."