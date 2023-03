Irmã de Cara de Sapato diz não ser tão próxima do atleta: ‘cumplicidade não é mais a mesma’

Caroline Oliveira, de 42 anos, é irmã por parte de mãe de Cara de Sapato, do BBB 23, mas confessa que a relação dos dois não é tão próxima hoje em dia. A jornalista, inclusive, só soube da participação do atleta no reality show global no dia do anúncio oficial. Ainda assim, em seu perfil do Instagram, demonstra torcer para o brother.

"Saí de Salvador com 23 para 24 anos. Ele continuou lá morando com minha mãe. Eu vim morar no Recife. Já tem um tempo que a gente parou de conviver. De alguma forma, a cumplicidade não é mais a mesma. E também somos de universos bem diferentes. Ele foi para esse caminho do MMA. Eu sou jornalista de formação e trabalho desde sempre na área cultural. Então, são outros interesses e valores", disse ela, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut.

Caroline confessa que ver o irmão participando de um programa da Globo, quando já estava estabilizado financeiramente e morando nos Estados Unidos, foi uma grade surpresa.

"Como ele já tinha projeção no esporte e está muito bem financeiramente, porque ganhou lutas recentemente nos EUA, uma boa grana, acho que foi por conta do convite mesmo. Ele deve ter pensado: ‘Por que não?’. Eu vou conversar com ele depois, mas imagino que um lutador, fisicamente falando, não tem uma carreira muito longa. Meu irmão tem 32 anos, já operou, passou por várias lesões e teve momentos difíceis. Tem muita exigência para um atleta de nível top. Ele está ficando mais velho. Para mim, é um menino, mas, dentro do circuito, já deve estar aquela pressão. Estou arriscando aqui. Acredito que uma mídia como o BBB pode ampliar planos. Sei lá, ele pode montar uma academia. Vai estar muito mais conhecido. Qualquer decisão que tomar para além da carreira que tem agora é inevitável que isso vai favorecer”, concluiu.