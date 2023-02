Fãs de Juliette eliminaram Paula do BBB 23? Entenda como fala da sister pode ter irritado 'Cactos'

Paula foi a quarta eliminada do BBB 23, nessa terça-feira (14), com a maior rejeição da temporada (72,5% dos votos), e, desde a divulgação do resultado, o nome da sister é um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Entre os temas discutidos pelos internautas está a possibilidade de que a saída dela aconteceu após a paraense irritar o fã-clube da ex-BBB Juliette – os "Cactos".

O motivo da antipatia da base de admiradores da cantora teria sido uma fala da biomédica, realizada no segundo Jogo da Discórdia do programa, ainda em janeiro. Na dinâmica, os participantes elegeram uma pessoa com quem gostariam de chegar à final e duas pessoas para dar uma bomba. Na ocasião, a então participante Marília escolheu Fred Nicácio para disputar o prêmio do reality e entregou a bomba para Gabriel e Paula.

A paraense retrucou a atitude dizendo que a maquiadora queria "dar uma de Juliette, pobre, sofrida". Em seguida, completou que não se deu bem com a maquiadora, a primeira eliminada do BBB 23, porque não gosta de pessoas debochadas.

Reveja momento:

No período, a própria Juliette comentou a fala de Paula ao postar, no Twitter, um meme onde aparece "julgando com os olhos" — cena gerada na edição do programa em que participou, em 2021.

Com a eliminação da biomédica, diversos usuários publicaram na rede social do passarinho a teoria de que a saída da sister do BBB 23 foi provocada pela fala sobre a cantora.

'Não foi para diminuir a Ju'

No quadro Bate Papo BBB, Paula avaliou que a fala sobre a vencedora do BBB 21 "deu ruim" para o seu jogo no programa. Na atração, ela ainda justificou que a comparação de Juliette com Marília não foi para reduzir a cantora.

"Não comparei ela à Ju para diminuir a Juliette e, sim, para justamente engrandecer, porque Juliette foi só uma. Então. aquele negócio todo, aquele choro, eu falei 'pronto, ela quer ser a Juliettona do programa', [mas] Juliette para mim só tem uma", argumentou.