Como foi o Jogo da Discórdia? Veja resumo da dinâmica de segunda-feira (13)

O tradicional Jogo da Discórdia do BBB 23 desta segunda-feira (13) garantiu uma série de desentendimentos entre os brothers, com a dinâmica do alvo e o clássico balde.

Os participantes se dividiram em dois grupos (azul e amarelo), que seguiu a dinâmica de alianças da casa. Eles tiveram que decidir quem do grupo oposto seria o general.

No grupo amarelo, estão Aline, Amanda, Bruna, Cara de Sapato, Guimê, Fred e Larissa. Já no grupo azul, Cezar Black, Domitila, Gabriel Santana, Marvvila, Ricardo Sarah.

Fred foi apontado com o general do grupo azul. Já do grupo amarelo, Cezar Black ocupou o posto. Cada grupo tem pergaminhos com adjetivos negativos e deve escolher um integrante do grupo oposto que se encaixe na característica.

Em consenso, os membros de cada equipe devem definir os 'acusadores', que devem justificar em um minuto a escolha e jogar um balde com tinta colorida no alvo. O acusado tem 30s para se defender.

Fred e Ricardo foram os mais escolhidos como alvo. Fred foi acusado quatro vezes, enquanto Ricardo

Confira as escolhas

Influenciável : grupo amarelo escolheu Cezar Black ; Guime foi o acusador

: grupo amarelo escolheu ; Guime foi o acusador Incoerente - grupo azul escolheu Fred ; Gabriel foi o acusador

- grupo azul escolheu ; Gabriel foi o acusador Arrogante - grupo amarelo escolheu Domitila ; Fred foi o acusador

- grupo amarelo escolheu ; Fred foi o acusador Arrogante - grupo azul escolheu Larissa ; Ricardo foi o acusador

- grupo azul escolheu ; Ricardo foi o acusador Traidor : grupo amarelo escolheu Ricardo ; Fred foi o acusador

: grupo amarelo escolheu ; Fred foi o acusador Manipulador - grupo azul escolheu Fred ; Domitila foi a acusadora

- grupo azul escolheu ; Domitila foi a acusadora Manipulador - grupo amarelo escolheu Gabriel Santana ; Guimê foi o acusador

- grupo amarelo escolheu ; Guimê foi o acusador Mentiroso - grupo azul escolheu Fred ; Sarah foi a acusadora

- grupo azul escolheu ; Sarah foi a acusadora Insuportável - grupo amarelo escolheu Ricardo ; Larissa foi a acusadora

- grupo amarelo escolheu ; Larissa foi a acusadora Traidor - grupo azul escolheu Fred ; Cezar Black foi o acusador

- grupo azul escolheu ; Cezar Black foi o acusador Incoerente - grupo amarelo escolheu Gabriel Santana ; Fred foi o acusador

- grupo amarelo escolheu ; Fred foi o acusador Covarde - grupo azul escolheu Bruna Griphao ; Ricardo foi o acusador

- grupo azul escolheu ; Ricardo foi o acusador Covarde - grupo amarelo escolheu Ricardo ; Bruna Griphao foi a acusadora

- grupo amarelo escolheu ; Bruna Griphao foi a acusadora Insuportável - grupo azul escolheu Cara de Sapato; Ricardo foi o acusador

Fred e Domitila

Fred e Domitila trocaram acusações na dinâmica, trazendo a tona alguns acontecimentos do Quarto Branco. Ao apontar que Domitila é arrogante, Fred disse que ela "usou uma mentira e tentou usar o meu coração".

"Você falou como se fosse o Brasil", rebateu Domitila. Ela defendeu que Fred é manipulador e tentou fazer com que ela abrisse mão da vitória no quarto.

Ricardo e Quarto Deserto

Ricardo foi alvo de seus antigos aliados, do Quarto Deserto. Ele foi apontado como traidor e acusado por Fred de "extrair o pior das pessoas" e sair do grupo de pessoas que sempre o defendeu.

O biomédico rebateu afirmando que Fred tinha um 'terceiro grupo' com Sarah, Marvvila e Gabriel, sem que os aliados soubesse. "Seja homem, assuma os seus defeitos", disparou.

Já em embate com Larissa, Ricardo apontou que a sister se acha 'intocável', 'mimada' e 'não aceita ser contrariada'. A professora rebateu que Alface tem conflitos com a casa inteira e não é leal.

Larissa, por sua vez, defendeu que Ricardo é insuportável e 'muito chato'.