Livia Andrade causa saia justa entre Key Alves e João Gomes no Domingão

Livia Andrade causou uma saia justa entre Key Alves e João Gomes no palco do Domingão, no domingo (12). A jogadora de vôlei participou do programa para reencontrar seu affair do BBB 23, Gustavo.

Com a dupla no palco, Livia Andrade comentou sobre a lista de famosos que Key já ficou, e que ela mesmo revelou ao longo do reality show, e citou que um deles estava no palco. Apesar de não ter citado nomes, a jornalista estava falando sobre o cantor João Gomes, que ficou visivelmente constrangido com a situação, assim como Key e Gustavo.

Dona Déa, que também participa do Domingão, colocou pilha e insistiu para saber quem era o famoso, mas Livia não citou nomes.

Indireta

No Instagram, Ary Mirelle, namorada de João Gomes, parece não ter gostado do comentário de Livia Andrade e publicou uma indireta. “Tem quem olhe a noção passar e pense 'hmm, não vou ter’”.

Via Instagram

Em janeiro, Key contou no BBB que ficou com João Gomes. Ela disse que os dois se conheceram através do direct do Instagram. A jogadora ainda contou para os brothers que os moradores do seu prédio tiraram uma foto e o cantor virou assunto no grupo do condomínio.